Cómo es la vivienda más cara de la historia de EEUU

Ken Griffin, el multimillonario fundador de la firma de inversiones Citadel, ha pagado US$ 238 millones por un ático en Nueva York, convertido en la vivienda más cara vendida nunca en Estados Unidos, según los medios estadounidenses. El apartamento, situado en una torre en construcción junto a Central Park, tiene una superficie de unos 2.230 metros cuadrados repartidos en cuatro pisos.

La compra fue confirmada el jueves a The Wall Street Journal por una portavoz de Citadel, que explicó que Griffin buscaba hacerse con un lugar para quedarse cuando viaja a Nueva York, donde su empresa está expandiendo actividades.

Con la compra, Griffin rompió el anterior récord de la ciudad que estaba en manos de Michael Dell, dueño de la empresa tecnológica Dell, quien había comprado otro penthouse en la 57th Street por US$ 100 millones.

El edificio en construcción tendrá 79 pisos, 289 metros de altura y se emplazará en el 220 Central Park South, a un puñado de metros de Columbus Circus. Su constructora es la conocida Vornado Realty Trust y fue diseñada por el arquitecto Robert A.M. Stern.

Originalmente el edificio iba ser una torre recubierta de cristal.​ Sin embargo, el diseño de Stern emplea una fachada recubierta de caliza, similar a otros edificios del mismo arquitecto como 15 Central Park West.

El multimillonario, que reside en Chicago, es considerado como el hombre más rico del estado de Illinois, con una fortuna estimada en casi US$ 10.000 millones.



Griffin, que empezó a invertir cuando estudiaba en la Universidad de Harvard, fundó Citadel en 1990 y acumuló rápidamente importantes ganancias.





Recientemente, el inversor se ha distinguido por su afición a las compras multimillonarias, tras hacerse con varios pisos de un edificio en Chicago por US$ 58,75 millones y comprar en 2016 un ático en Miami por US$ 60 millones. Además, la actual compra de Griffin se dio pocos días después de que también adquiriera -por US$ 122 millones- una mansión en Londres, muy cerca del Palacio de Buckingham, de acuerdo con Bloomberg.

Fuera del terreno inmobiliario, el financiero pagó en 2016 unos US$ 500 millones por un par de cuadros de Jackson Pollock y Willem de Kooning, una de las compras privadas más grandes del mundo del arte. A su vez, en 2017 Griffin donó US$ 125 millones a la Universidad de Chicago.

Fuente: EFE