¿Cómo hacer casas en 20 días y gastar menos de US$ 5.000?: el desafío de una intendencia a empresas

En Río Negro hay un problema de vivienda, en el 21,89% de las casas hay situaciones de hacinamiento, el tiempo de construcción con el sistema tradicional no baja de los 40 días, los costos son altos y el 90% de la población afectada es de madres solteras con entre tres y cinco hijos.

Para buscar una solución, la Intendencia de Río Negro, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) y el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) abrieron una llamado para que empresas desarrollen un prototipo de construcción alternativo al método tradicional, con el que se puedan acortar los tiempos de construcción y achicar los costos.

Hasta el 31 de mayo las empresas podrán presentar sus proyectos ante la ANII, y la solución elegida recibirá hasta $ 2,5 millones, con impuestos incluidos.

Algunos de los requisitos del desafío de la ANII son: lograra construcciones de un mínimo de 18 mts2 de vivienda, con baño y cocina, que no superen los US$ 5.000 en gastos de materiales; así como un núcleo húmedo de baño y cocina que no supere los US$ 3.500 en materiales.

“En caso que se entienda oportuno, se busca que el prototipo pueda ser prefabricado previamente a la instalación en la vivienda, en los talleres de la Intendencia de Río Negro”, con el fin de optimizar los tiempos, se explicó.

Con este llamado se busca hacer frente a una demanda mínima de viviendas para 120 familias por año.

Una vez seleccionado el prototipo de construcción alternativo se espera capacitar a 15 funcionarios municipales durante tres meses para llevar adelante la construcción.

En este siguiente link se pueden ver las bases y condiciones del llamado.