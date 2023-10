¿Cómo juega el Chino Recoba? Sistema, conceptos y énfasis en las jugadas preparadas

A Álvaro “Chino” Recoba le llegó la esperada oportunidad de ser el entrenador de Nacional, luego de ser designado como director técnico del primer equipo este viernes, tras la destitución de Álvaro Gutiérrez.

El presidente tricolor, Alejandro Balbi, confió en el exjugador para que tome el equipo que deberá recuperarse para ver si puede pelear el Torneo Clausura y también con el objetivo de asegurar la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

"Esperemos que la magia del Chino que a todos nos regalaba en la cancha, la pueda implementar en un plantel de jugadores", dijo Balbi sobre Recoba, quien tiene contrato con el club hasta fines de 2024.

Nacional

Recoba dejó el fútbol en 2015 tras ser campeón uruguayo con Nacional, en su segundo título en el club.

Luego, en 2018, intentó ser presidente tricolor acompañando de José Fuentes como compañero de fórmula presidencial, pero se bajó antes de las elecciones.

En julio de 2020, con José Decurnex como presidente, fue designado director de relaciones institucionales de Nacional y a fines de ese año fue confirmado como segundo asistente técnico de Jorge Giordano en el primer equipo tricolor para la temporada 2021.

Luego, tras la salida de Giordano, siguió en ese cargo junto a Martín Ligüera y Alejandro Cappuccio.

En 2022 comenzó su carrera como entrenador en la Tercera de Nacional. Ese año fue campeón uruguayo, en una temporada en que también ganó el Torneo Apertura en la recordada final ante Peñarol jugada en Florida, además de ganar el Clausura.

Ahora, luego de que en agosto dijera que manejaba la posibilidad de dejar el club a fin de año para comenzar a dirigir en la principal categoría de otro equipo, le llegó la oportunidad de dirigir al equipo mayor de Nacional.

Su estilo y las jugadas preparadas

El Chino tiene como ayudante técnico a Nelson Abeijón y como preparador físico a Andrés Alzamendi, quienes estuvieron junto a él en Tercera y lo acompañarán en Primera.

Su equipo en Tercera se caracterizaba por jugar con un sistema 4-2-3-1 o 4-4-2.

Los equipos de Recoba se destacan por intentar un fútbol vistoso y moderno, de ser protagonista y jugar a la ofensiva, con pelota al ras del piso.

El entrenador prioriza mucho el trabajo por las bandas, con llegadas de los laterales y los extremos.

Otra faceta del Chino son las jugadas preparadas de pelota quieta o en tiros de esquinas.

Según supo Referí, Recoba tiene unas 10 jugadas preparadas para pelota quieta en distintas zonas del campo de juego.

Como futbolista, en su etapa en Inter de Milán de Italia, su principal club en Europa, tuvo técnicos de la talla del rumano Mircea Lucescu, los italianos Marcelo Lippi, Marco Tardelli, Alberto Zaccheroni y Alberto Mancini, y el argentino Héctor Cúper.

“Soy de la idea de que el jugador está por encima de las tácticas”, dijo este año Recoba a ESPN, en una nota en la que hablaba sobre la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

“Si el jugador es inteligente, si tenés el equipo y jugadores inteligentes, te juegan en cualquier posición, tienen más facilidad para entender lo que pide el entrenador”, agregó.

En 2020, cuando estaba terminando el curso de entrenador, el Chino habló de algunos aspectos que considera clave en su puesto.

“Por experiencia de haber tenido muchos entrenadores, hay un par de cosas que el técnico no puede no tener para mí, y mirando siempre a los que les ha ido bien a nivel bajo, medio o alto, hay algo que es fundamental, que es la llegada al jugador, el modo en que el jugador entiende como sos vos, no como entrenador, como persona”, dijo a D10.

“Yo he tenido entrenadores que han sido muy buenos pero mentirosos, ese ya no me gusta. He tenido entrenadores como Marcelo Gallardo que no tenía experiencia y el tipo fue muy claro desde el principio. Fue siempre de frente y eso el jugador lo siente”, comentó.

El Chino también contó lo que buscaría transmitir como entrenador. “En nuestro fútbol muchas veces cuesta hacerle entender a los jugadores que, antes de pensar en los sueños más altos, hay que pensar en los más chicos. Si estás en primera o en juveniles, no tengas el sueño de jugar en el Barcelona, a ese sueño vas a llegar. Al jugador lo que yo tengo que transmitirle es que busque el sueño que tenemos a mano, eso lleva al otro”.

Ahora Recoba tendrá un nuevo reto: dejará de dirigir a juveniles en el último escalón de su formación, para dirigir a jugadores de larga trayectoria, entre ellos un excompañero como Diego Polenta, en un equipo que está obligado a sumar puntos para intentar pelear el Torneo Clausura, algo que parece difícil, y para mantener la presencia de Nacional en la Copa Libertadores. Los tricolores esperan su "magia" para levantar al equipo.