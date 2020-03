Compra de carros lanza agua a Carabineros: la paparrucha que alguien le cargó a Brecha

“Pálpitos. El equipo de la coalición, que comandará el Ministerio del Interior desde el 1 de marzo, consultó a las autoridades de gobierno saliente si la policía cuenta con instrumentos para controlar manifestaciones”.

Ese era el texto de un tuit del semanario Brecha, publicado el viernes 28 de febrero con el enlace a una nota de su edición de ese día sobre las conversaciones mantenidas, durante la transición, entre las autoridades entrantes y salientes del Ministerio del Interior.

Pálpitos | El equipo de la coalición, que comandará el Ministerio del Interior desde el 1 de marzo, consultó a las autoridades del gobierno saliente si la Policía cuenta con instrumentos para controlar manifestaciones.https://t.co/aLZS2Sg8Xt

por Venancio Acosta pic.twitter.com/wL2q68kIrm — Brecha (@SemanarioBrecha) February 28, 2020

Una copia de ese tuit llegó el sábado 29 a las 14 horas a un grupo de WhatsApp que integro. Vino junto con otro texto que decía:

“Esta nota de Brecha revela un dato nada mejor. Las nuevas autoridades del Ministeiro (sic) del Interior preguntaron cuántos carros lanza agua tenía la Policía. Se les contestó que ninguno. Se sorprendieron mucho y anunciaron que iban a comprar y según pudimos saber ya preguntaron a Carabineros de Chile para adquirir algunos. Clara preocupación por la Seguridad Ciudadana. Todos sabemos que los carros lanza agua son primordiales para combatir las rapiñas, los hurtos y el abigeato”.

Me sorprendió la noticia. Tenía un ejemplar de Brecha y fui directo a ese artículo. Los otros integrantes del grupo de WhatsApp no tenían la publicación ni eran suscriptores de su edición digital, así que ninguno de ellos podía leer la nota completa. Uno preguntó si era verdad. Otro comentó: “Me amargaron el día”.

Leí la nota. No tenía ninguna referencia de que se hubieran iniciado gestiones para comprar carros lanza agua en Chile ni en otro país, ni de ninguna negociación con Carabineros. El artículo decía sí que en las reuniones de la transición las autoridades entrantes “expresaron su preocupación” por un eventual aumento de la conflictividad. Que preguntaron al equipo saliente si existía un registro de los grupos que han protagonizado disturbios y si se contaba con carros lanza agua y munición no letal. El periodista consultaba al nuevo subsecretario Guillermo Maciel y al ministro Jorge Larrañaga. El ministro decía que se había preguntado por todo el equipamiento existente “pero no con un fin específico”. En líneas generales, Bonomi declaraba lo mismo.

¿Y Chile? ¿Y los Carabineros?

De eso la nota de Brecha no decía nada.

¿Sería una verdadera fake news o yo me estaba salteando algo?

Busqué más información y encontré que el mismo texto también estaba circulando en Twitter. Había sido replicado varias veces, siempre idéntico, con la palabra “ministeiro” en lugar de ministerio.

Pexels

Llamé al periodista de Brecha. Quizás él había agregado algún dato adicional sobre el tema en las redes sociales.

Pero no. Acosta no había escrito nada más que lo que había firmado en Brecha. Le envié el texto que me había llegado para que pudiera leerlo.

Respondió: “Es falso. Nunca nadie me mencionó ningún contacto con Chile. Y en las reuniones, hasta donde me dijeron los jerarcas, tampoco se anunció ninguna compra. No sé de dónde habrá salido esto”.

Era evidente que alguien se había aprovechado de la nota de Brecha y de que el semanario no está disponible para todos en internet, para tergiversar la noticia y generar un embuste que resultara indignante para muchos. Una fake news con una clara intención política.

El periodista y lingüista Ricardo Soca había sido uno de los que la había compartido en Twitter. Le conté lo que sabía. Dijo que la había publicado engañado, sin leer la nota completa de Brecha. Que la había visto en varias publicaciones en Facebook y la había creído cierta.

Busqué entonces en esa red. La noticia falsa había circulado mucho allí.

La primera publicación parecía ser la de Gabriela Luna, una militante del MPP a quien conozco ya que trabajó en la comunicación de su sector durante la campaña electoral. Había publicado la noticia falsa en su perfil de Facebook el 29 de febrero a las 17:03. Ni más ni menos que 250 personas la habían compartido a partir de allí.

Otra vez la palabra “Ministeiro”.

“Me llegó al menos por cinco grupos de WhatsApp de diversa índole. Y cometí el error de darlo por hecho al no poder entrar a la nota de Brecha”, dijo Luna cuando le pregunté de dónde había sacado la “noticia”. “La voy a borrar. Trato de ser rigurosa”, agregó.

La búsqueda también reveló que el 1 de marzo un medio de comunicación se hizo eco de la paparrucha: un portal llamado Oktubre Noticias.

“Las nuevas autoridades ya están revisando la disponibilidad de materiales para la represión a las manifestaciones, elemento básico para un gobierno neoliberal. Al ser consultadas las ahora ex autoridades del ministerio del Interior, se respondió que la policía actualmente no poseía ningún carro de dichas características, ya que no ha sido necesario desatar la furia del Estado sobre ningún colectivo en la calle. Inmediatamente se inició la negociación con los expertos continentales en represión, tortura y violaciones, los carabineros de Chile”.

Como se ve, el texto ya no invocaba a Brecha, ni citaba fuente alguna. En cambio, sumaba furibundas consideraciones adicionales.

El bulo había degenerado en una caricatura de sí mismo, ya no tan creíble como su primera versión, escudada en el prestigio de Brecha para ganar credibilidad. Aún así, tuvo buena repercusión en las redes: 592 personas lo compartieron en Facebook. Muchos, además, lo comentaron indignados: “Se asesoran con los chilenos!!!”, se alarmó Sergio Omar Barragán. “Se viene la represión fascista”, sentenció Álvaro Morales.

Oktubre Noticias dice ser un medio creado para luchar contra la desinformación. Pero su nota sobre la asunción de Lacalle Pou, por ejemplo, bien podría considerarse el desiderátum de la paparrucha.

“La asunción de ayer consistió en el festejo de la minoría, unos centenares de patrones disfrazados de gauchos con sus caballos traídos para la ocasión y algún capataz más dócil y alcahuete festejando la pérdida de sus derechos conquistados (…) Y los jinetes que se robaron la atención, algunos centenares de caballos que se usaron para disimular el hecho de que por la Libertador había más gente repudiando el hecho de que Uruguay haya elegido un Presidente que nunca armó un Currículum que festejando su asunción.

Y esa autoproclamada élite, pichis del escenario global, más allá de los Miles de dólares que puedan tener, limpios o no, hizo lo que quiso en la capital.

La asunción anunció perfectamente lo que será el gobierno, un grupo de amigos, los principales medios y nada de pueblo organizando la fiesta para ellos”.

Llamé al teléfono de contacto de Oktubre Noticias. Atendió su responsable, Lucas Gargallo, un joven militante de la Juventud Socialista del Uruguay.

Me dijo que el portal lo hace él solo, sin apoyo de su partido. Que le gusta el periodismo. Como su nota no indicaba ninguna fuente, le pregunté de dónde había sacado la noticia de la negociación con Carabineros. Respondió que se la había dado un “mando medio” de la administración Larrañaga.

En fin.

Hablé luego con Lucía Zapata, presidenta de la Juventud Socialista. Conocía a Oktubre Noticias. Pero recalcó que ni la JSU ni el Partido Socialista tienen nada que ver con ese medio. Pidió que por favor lo dejara en claro.

Al otro día fui al minimercado de mi barrio, en Lagomar. Un hombre de unos 50 años le estaba diciendo al muchacho que atiende la fiambrería y a otros dos empleados, que lo miraban muy serios y preocupados:

“… y lo primero que van a hacer es importar 20 carros lanza agua de los Carabineros de Chile. Ya iniciaron las gestiones. Va a estar bravo. ¡Muy bravo!”.