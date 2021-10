Con la presencia de Sendic en el congreso, el FA cierra proceso de autocrítica de un año

El proceso de autocrítica frenteamplista luego de la derrota de 2019 llega a su fin luego de un año de debate, que se dará con el cierre de un documento discutido este este fin de semana que será evaluado en la próxima mesa política. Las casi doce horas de congreso este domingo no fueron suficientes para poder abordar todos los temas, pero fue escenario para poner el foco en la campaña contra la LUC que busca derogar 135 artículos de la ley. Además, el VII Congreso del Frente Amplio ratificó este domingo a los tres candidatos que competirán en diciembre por presidir la fuerza política: Fernando Pereira, Ivonne Pasada y Gonzalo Civila.

El Congreso tuvo varias presencias importantes como el expresidente José Mujica y la senadora Lucía Topolansky, los intendentes Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima, además de legisladores de primera línea. Pero hubo una comparecencia que llamó la atención de muchos de los participantes: el exvicepresidente Raúl Sendic fue uno de los presentes en esta larga jornada de evaluación del pasado.

Para muchos, pasó inadvertido. No se acercó adelante donde estaban las figuras del partido. Según contó él mismo a El Observador, fue como delegado de la lista 711 y estuvo siempre en la mesa que le correspondía. Estuvo allí toda la mañana y gran parte de la tarde. Pero no estuvo cuando los medios fueron habilitados a ingresar al Palacio Peñarol, donde sesionó el congreso. Sendic describió la jornada como "una buena crítica" y resumió que "es imprescindible volver a construir un buen entramado político entre la fuerza y la sociedad".

El primer esbozo de autocrítica, lanzado hace exactamente un año, apuntaba a Sendic, sin nombrarlo, y la demora en sacarlo del cargo, y al proceso de la elección de la candidata a vicepresidenta del FA como factores que incidieron en la derrota electoral.

La discusión de este congreso se dio en base a tres comisiones de la que participaron más de mil congresistas, 400 de ellos del interior del país. La primera abordó las perspectivas hacia el futuro, la segunda analizó la coyuntura y la tercera se encargó del balance y la autocrítica. De esta última, quedaron algunos puntos pendientes que serán analizados en la próxima mesa política, donde finalmente se le dará un cierre al documento. Algunos de ellos son el manejo del trabajo en el interior y con los jóvenes.

Camilo Dos Santos

Congreso del Frente Amplio, cierre de autocrítica

El debate se dio con fluidez, puesto que se viene trabajando sobre este documento desde hace un año. Las demoras fueron consecuencia, principalmente, de las interrupciones por protocolos de higiene y algún inconveniente tecnológico, señalaron participantes del encuentro. De todas formas, hubo un punto de conflicto. A la hora de evaluar la posición del Frente Amplio en la reconstrucción de lo sucedido en la dictadura cívico militar y la reparación a las víctimas, los sectores más radicales manifestaron que la coalición de izquierda no había cumplido con lo prometido. Los más moderados, que eso no había sido así. Finalmente, la balanza se inclinó por la visión más moderada y se aprobó un artículo en el que se enumera todo lo que el FA se adjudica haber hecho a favor de esta causa, sin perjuicio de que reconocen que quedaron cosas por hacer.

"Se entendía que el fondo era correcto, pero lo que se decía era raro", sostuvo el exministro Eduardo Bonomi y celebró que la nueva redacción haya sido aprobada por "la amplísima mayoría". Pese a ser uno de los caballitos de batalla del oficialismo a la hora de criticar al FA, Bonomi afirmó que el tema de la seguridad estuvo ausente en el pleno del Congreso.

Paula Ojeda

Congreso del Frente Amplio, 2021

Otro punto abordado reiteradas veces en la producción de este documento, fue la necesidad de profundizar los lazos con el interior. De esta premisa, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, es de los principales abanderados. Pero a nivel legislativo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Fratti, oriundo de Cerro Largo, es de sus principales impulsores. "Hay que cambiar la cabeza. Se necesita más presencia y que los recursos que se gestan en el interior, se queden en el interior. No como se pretende hacer con el Instituto de Colonización", pero hay que hacer un trabajo de largo tiempo, dijo el diputado.

Paula Ojeda

Congreso del Frente Amplio, 2021

Consultada por El Observador sobre el proceso de autocrítica, la intendenta señaló que los cambios hacia adelante tienen que estar basados en "mucha innovación, mucha apertura y atreverse a soñar lo imposible". Insistió en que no tiene que ser algo "excepcional" y hace a un "Frente Amplio unido y saludable".

También hizo referencia a la autocrítica el candidato a la Presidencia del FA Fernando Pereira, quien se refirió al deterioro de la relación entre la fuerza y los sindicatos. Pereira enfatizó que "hay que mejorar la relación, pero eso no significa que el partido le haga seguidismo al movimiento sindical ni que el movimiento pierda su independencia y autonomía". "Tiene que haber diálogo como en todas las áreas del campo popular", manifestó.

De todos modos, el expresidente del PIT-CNT señaló que el error más grande fue el que se cometió "con toda la sociedad" que es la "forma incorrecta de interrelacionarse". Entre los ejemplos, citó la negativa del gobierno frenteamplista de aumentar el gasto público y el decreto de la esencialidad en la educación.

Por su parte, Passada llamó a que el FA “se transforme en paraguas donde puedan entrar los que están sectorizados, las bases y los creen en el proyecto”. Y pidió "descentralizar” la fuerza política. “Tenemos un interior que hay que atender. No todo se resuelve en Ejido y Colonia. Eso nos va a permitir crecer”, dijo.

Contra "el proyecto de clase de la derecha"

Sobre el referéndum contra la ley de Urgente Consideración (LUC), Pereira dijo que “hay otro humor”, porque “se sabe” que en marzo o abril “el Sí va a ser mayoría”. “Uruguay no puede admitir retrocesos de esta naturaleza”, afirmó. “No hay nada más importante que construir esta nueva mayoría contra una derecha conservadora que colocó su peor cara en la LUC”, añadió Pereira.“No basta con hacer transformaciones desde el Estado. Si no se fortalecen las herramientas colectivas para organizar al pueblo y transformar la realidad desde su base los cambios no se pueden sostener”.

Por su parte, Civila dijo que "el Frente Amplio que surge de este congreso no puede ser el mismo de ayer y el camino que tenemos que transitar hasta el 5 de diciembre es de reflexión y debate sobre el Frente Amplio que necesitamos". "La única campaña que vamos a tener es para anular 135 artículos de la LUC que es el corazón del proyecto de clase de la derecha”, apuntó.

Además insistió en la necesidad de un “recambio generacional”. “No hay que esperar 30 o 50 años. Es el reclamo de las juventudes frenteamplistas”.

Homenajes

Un punto fuerte de la jornada que unió a todos los frenteamplistas, fue el homenaje a tres mujeres: la exministra de Defensa Azucena Berrutti, la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera y a la primera mujer ministra, de Educación, Alba Roballo. El discurso de Herrera, que causó lágrimas, destacó varias conquistas del partido y pidió seguir peleando por el voto consular.