Confesión, miedo y amenazas: lo que dijo el hombre que transportaba 100 kilos de cocaína

La Justicia resolvió 120 días de prisión preventiva para la pareja que este miércoles fue detenida en la ruta a la altura de Tala cuando transportaba más de 100 kilos de cocaína traída de Brasil, la mayor cantidad de droga incautada por la policía desde que comenzó el año, según dijo a El Observador la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero.

El hombre, quien conducía el camión, "admitió todo" durante la audiencia que tuvo lugar este mediodía en los juzgados de Crimen Organizado, sostuvo la fiscal. Confesó que era "el fletero" de un poderoso narcotráfico de quien, como era esperable por las autoridades, no reveló la identidad.

"Dijo que estaban amenazados, que eran boletas, que los iban a matar", agregó Ferrero. Tenía miedo, declaró, y contó ante el juez que cumpliendo con el encargo pretendía cancelar una deuda anterior con el narcotraficante que le había encomendado la tarea.

Se trataba de un delincuente que ya tenía antecedentes penales por narcotráfico. La última vez lo habían detenido transportando 10 kilos de marihuana. La mujer, en cambio, era primaria, pero admitió que colaboraba con su pareja en la logística. Los dos tienen cinco hijos menores que viven con ellos, en Pando, y que ahora quedaron a disposición del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).

La cocaína en estado puro que fue incautada -contenida en varios ladrillos que estaban escondidos en un compartimento del camión en que era transportada- llevaba un logo que Ferrero apuntó para continuar con la investigación: los paquetes tenían escrito COL.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador este miércoles que en el mercado mayorista de Montevideo esa droga tenía un valor de entre US$ 750 mil y US$ 850.000, pero que la venta al menudeo su precio podía ascender hasta los US$ 3 millones.

La última vez que se había incautado una cantidad superior de droga fue en setiembre de 2018, cuando fueron descubiertos 400 paquetes entre fardos de lana -también con cocaína- dentro de un contenedor en el puerto de Montevideo que tenía a Bélgica como destino.

En ese momento, el vocero de la armada, Marcelo Etchevers, había señalado que esa incautación de cocaína fue de las “más grandes” de las que habían ocurrido en Uruguay. “Fue un exhaustivo análisis de información y de estrecha coordinación”, definió.