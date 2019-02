Detuvieron cargamento con más de 100 kilos de cocaína en Tala

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas detuvo este martes a un hombre y una mujer que transportaba 113 kilos de cocaína en un camión, según informó el Ministerio del Interior. El operativo se llevó a cabo en la intersección de las Rutas Nº 7 y Nº 12, donde se instaló un puesto de control que avistó al vehículo Nissan Versa en el que viajaba una mujer, y detrás el camión Ford Mod. 4000, conducido por un hombre.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador, que la cantidad de droga incautada en el mercado mayorista de Montevideo tiene un valor de entre US$ 750 mil Y US$ 850.000, pero que la venta al menudeo su valor puede ascender hasta los US$ 3 millones.

La investigación se inició luego de que se realizara una serie de escuchas telefónicas que permitieron identificar a las dos personas detenidas, las cuales trabajaban transportando droga para un tercero que todavía no fue identificado.

Por eso, cuando la policía comprobó que ambos se disponían a traer un nuevo cargamento al país desde Brasil, se llevó a cabo un operativo para frenarles el paso. Cuando fueron divisados a la altura de Tala (Canelones), se los detuvo y se inspeccionó el camión, en el que se encontró varios ladrillos de una sustancia blanca escondidos en un compartimiento secreto en la caja del vehículo.

Los detenidos declaran ante la fiscal de estupefacientes, Mónica Ferrero, quien actualmente se encuentra abocada a conocer quién era el destinatario del envío.