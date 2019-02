“Estoy cansado de ver cómo no surgen drogas curativas” para el cáncer

El oncólogo Álvaro Luongo se levanta cada día sabiendo una cosa: nunca va a poder decir que ganó la lucha contra el cáncer. Convive desde hace casi 50 años con el dolor de los pacientes. Ve la angustia grabada en sus rostros, dice, cuando no alcanza la voluntad para superar el pronóstico. Observa con tristeza cuando empeoran y "se aferran a la esperanza de un tratamiento milagroso". Trata de ayudar “muchísimo” a las familias, les da información y a veces, en el peor de los casos, los consuela cuando el cáncer vence. Es que, "cuando se habla de cáncer, nunca se puede estar bien, solo se puede tratar de mejorar", dijo en una entrevista con El Observador.

“Cada paciente es un mundo y su mundo, cada paciente es una persona en sí misma y todas las resoluciones que toma son sagradas”, sostuvo Luongo, quien preside la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y dirige el Instituto Nacional del Cáncer (INCA). Él espera que este sea el abordaje que se le dé a los casi 17 mil uruguayos que son diagnosticados al año.

Todos los años, el 4 de febrero se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. La consigna para la edición de 2019 es “Yo soy, yo puedo”. Y, según Luongo, con estas cuatro palabras “se está empoderando al individuo, porque va a haber cánceres que no sabemos de dónde vienen; porque no alcanza con las políticas del Estado ”.

El director del INCA fue compañero de estudio, socio y amigo del presidente de la República, Tabaré Vázquez. Quien suceda al mandatario tendrá que tener un equipo de oncólogos que lo asesoren acerca de “las líneas que ya están tendidas” en materia de políticas públicas sobre el cáncer, según Luongo, porque “la propuesta ha sido clarísima y ha tenido continuidad”.

La importancia del diagnóstico precoz

Una de estas líneas es la inversión en el diagnóstico precoz y oportuno. Aunque ha descendido la mortalidad de mujeres que padecen cáncer de útero, “sigue siendo una vergüenza” que no todas las mujeres estén siendo atendidas y que ellas “no entiendan” la importancia de los controles periódicos.

“La comisión ha hecho un esfuerzo enorme” en este sentido, afirmó Luongo. Está “guardando, financiando y analizando” todos los estudios de HPV que se hacen en Uruguay, para entender la genética de las mujeres locales y cuáles son las especificidades del virus que las afecta.

Ya se realizó un estudio piloto que permitió analizar 5.000 tests. Si todo resulta según los planes de la comisión, en breve será ampliado y se podrá acceder a poblaciones a las que “generalmente no hay acceso”, porque las pruebas se están realizando en las clínicas de ASSE que están en la periferia de Montevideo.

Este estudio es una aguja en un pajar. Luongo aseguró que “cuesta mucho y hay muy pocas probabilidades” de conseguir financiamiento para investigación en Uruguay. “En general, esos estudios están financiados por la industria farmacéutica. Y, también en general, tienen un solo objetivo: seguir ganando dinero, en vez de llegar a una solución definitiva”, explicó el médico.

A su entender, los pacientes con cáncer deben “tener mucho cuidado” porque “los laboratorios intentan poner productos para alargar un poco la sobrevida, pero muy pocos van al fondo de la cuestión. No hay campañas de quimioterapia, pero sí todos los días salen nuevas drogas a las que la gente se afianza”.

Para algunos pacientes, ser objeto de las investigaciones en curso es la única oportunidad de cura. Además de la intencionalidad de quienes las financian, también este escenario “es muy complejo desde el punto de vista de la aceptación, porque los comités de ética a veces son muy estrictos y no lo permiten”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en enero un informe que evidencia cómo el aumento de los precios de los medicamentos oncológicos no necesariamente está acompañado de una mejora en su efectividad. Al frente de las dos instituciones que intentan dar el brazo a torcer de las patologías, Luongo está “cansado de ver” cómo “últimamente no han surgido drogas curativas”.

Los medicamentos que sí tienen efectos significativos, “que cambian los perfiles de tratamiento y dan larguísima sobrevida”, están relacionados a tumores específicos y genéticamente condicionados.

En primera persona o en tercera, de lejos o de cerca: todos los uruguayos pueden poner en palabras la primera vez —también la cuarta y la quinta— que el cáncer irrumpió en su vida. Después de las enfermedades cardiovasculares, esta es la segunda causa de muerte en el país.

Este 4 de febrero no será como cualquier otro para Luongo. Será el primero en que uno de sus cuatro hijos, también oncólogo, no estará a su lado. Según dijo, que muriera por un tumor “rarísimo” y sabiendo todo lo que podía pasarle, fue una enseñanza y una reafirmación sobre cuán “sagradas” son las decisiones y el empoderamiento del paciente.

Pocos días después de perder a su hijo, Luongo fue a la playa y sonrió al ver a los niños jugando sobre la orilla vistiendo camisetas. Para él, este fue un indicio de que la población está tomando conciencia sobre la importancia de la prevención.

“Es que el diagnóstico precoz es importantísimo”, insistió. Por ejemplo, el cáncer de colon solo puede ser descubierto si se realizan tests de sangre oculta en heces y es uno de los que más muertes causa en el país. En un período de cinco años, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP), se detectó en 937 mujeres y 926 hombres.

¿Cómo se explica la mortandad? “Pueden existir elementos genéticos”, explicó Luongo. Sin embargo, por la falta de estudios, en Uruguay aún persisten las explicaciones con escasos fundamentos. “Hubo olas de culpabilidad respecto al uso indiscriminado de carne. Yo no creo que el cáncer esté ligado a eso, sino más bien a la metodología de conservación que se utilice, como son los ahumados o la colocación de ciertos nitritos como conservantes de los embutidos”, ejemplificó.

¿Hay zonas del país con más casos de cáncer?

El director de la CHLCC ríe cuando recuerda el informe que en 2014 la comisión solicitó a la Facultad de Medicina. La investigación quería averiguar si era era cierto que la actividad de dos fábricas de cal —ubicadas a la entrada de la ciudad de Minas— había generado más casos de cáncer, como habían propagado algunos medios de prensa.

“Cuando hicimos ese estudio, ¿sabés a qué conclusión llegamos? A que había mucha más contaminación por los caños de escape de los autos que por el polvo de las caleras. ¿Te das cuenta de lo ridículo del tema? No se puede afirmar que en algunas partes del país haya más cáncer que en otras”, sentenció.

Esto podría cambiar en tan solo 10 años. A Luongo “no le cabe duda” que los pesticidas usados por el sector agropecuario en algunos departamentos son cancerígenos. Pero para que esto empiece a verse reflejado en las estadísticas “necesitás muchos años”, explicó el oncólogo.

“Hay un problema adicional sobre cómo se miden, quién los mide, cómo se ponen; si estamos poniendo las cifras adecuadas o no, a qué cursos de agua van, si estudiamos esas aguas. Es muy complejo llegar a una conclusión”, sostuvo, aunque dijo que no tiene “valores muy claros” porque no se ha dedicado a estudiar el tema.

Treinta años de la CHLCC

La Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer cumple 30 años en 2019. Según su presidente, esta “es una realidad que debería hacernos sentir orgullosos”.

“Si tú ves cómo funciona la comisión, fue una creación muy inteligente, porque si bien tiene una orientación política porque al presidente lo pone el Poder Ejecutivo, el resto de los integrantes son independientes", dijo Luongo. La estructura de la comisión es “casi independiente del poder político” y hace que “puede bajar líneas y propuestas”.

En estos años, dirigentes políticos de todos los partidos tuvieron en cuenta las recomendaciones hechas. “No puedo decir que haya habido partidos que se olvidaron, creo que todos han aceptado”, manifestó.