Conflicto en el puerto: sindicato de Montecon no aceptó la propuesta del gobierno

El Sindicato de Trabajadores de Montecon no aceptó la propuesta del gobierno para destrabar el conflicto en el Puerto de Montevideo, a causa del anuncio del despido de 150 trabajadores de la empresa, informó El País y confirmó el presidente del sindicato Martín García a El Observador. Los trabajadores portuarios realizan paros sectoriales en el Puerto de Montevideo desde este lunes, después de un paro de 24 horas realizado el jueves, y no descartan instaurar un paro de 72 horas si no se logra un acuerdo.

La propuesta, elaborada por el Ministerio de Trabajo (MTSS) y entregada este lunes, consta de un seguro de paro especial por un año para los 150 trabajadores afectados, la intención de contratación de 77 empleados a la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y de incluir dentro de 50 vacantes que tiene la Administración Nacional de Puertos (ANP) al grupo. Además, el Ministerio de Transporte (MTOP) negoció con la empresa que los despidos se aplazaran 90 días respecto a la fecha que se había definido en un principio, el 20 de mayo. Leé también Montecon informó al Ministerio de Transporte que suspende los despidos anunciados por 90 días Sin embargo, el paquete de medidas fue rechazado "por unanimidad" por el sindicato de trabajadores de Montecon y sus empresas tercerizadas, afirmó García. Desde las 11 horas de este martes el Sindicato Único Portuario (Supra) se encuentra reunido en asamblea para tratar la propuesta ofrecida por el Poder Ejecutivo. La organización estudiará posibles medidas nuevas tras decretar un paro sectorial de 24 horas en los depósitos portuarios y extraportuarios este lunes. El sindicato responsabiliza de los despidos al acuerdo entre el Estado y TCP por la concesión de la Terminal Especializada en Contenedores a la empresa hasta 2081, porque entienden que "genera un monopolio de hecho" y "debilita el rol de la ANP", explicaron en un comunicado publicado este lunes. Leé también Trabajadores del puerto inician paros sectoriales y califican de "blandita" la respuesta del gobierno El acuerdo sostiene que las otras empresas portuarias no podrán utilizar la terminal especializada a menos que TCP no pueda cubrir la demanda. Desde que se efectivizó el acuerdo, Montecon pasó de operar 23 mil contenedores a 11 mil. Luego de la salida de MSC como cliente, la empresa portuaria decidió despedir a 150 trabajadores y reducir al 50% el salario de los empleados que mantiene en su planilla. Los agroexportadores uruguayos ven con preocupación el aumento de costos de fletes marítimos que se puede dar por la espera de los buques en el puerto de Montevideo si continúa el conflicto. Leé también Conflicto portuario llega en pico de cosecha de soja y enciende las alarmas por costos "El mayor problema se da si los barcos empiezan a esperar porque la line up (secuencia de atraque de los buques) se empieza a congestionar y los costos por demoras empiezan a incrementarse. Y esos costos los paga el país, porque de una u otra manera los va pagando toda la cadena logística”, explicó a El Observador Gabriel Di Giovannantonio, gerente de Cargill, empresa exportadora de granos.