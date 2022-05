Conflicto portuario llega en pico de cosecha de soja y enciende las alarmas por costos

Los agroexportadores uruguayos ven con preocupación el aumento de costos de fletes marítimos —que se puede dar por la espera de los buques en el puerto de Montevideo— mientras se extiende el conflicto entre el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y la empresa Montecon por el anuncio del despido de 150 trabajadores.

Hasta el momento, no se han generado problemas con las cargas, informó a El Observador Gabriel Di Giovannantonio, gerente de Cargill, empresa exportadora de granos. "El mayor problema se da si los barcos empiezan a esperar porque la line up (secuencia de atraque de los buques) se empieza a congestionar y los costos por demoras empiezan a incrementarse. Y esos costos los paga el país, porque de una u otra manera los va pagando toda la cadena logística”, alertó.

En plena cosecha de soja, cualquier conflicto que interrumpa el normal flujo de la mercadería complica, aseguró.

Unas 600 mil toneladas de soja

Néstor Marrero, gerente general de la Terminal de Graneles Montevideo (TGM), terminal por la que salen los buques con soja, explicó que en el line up de esa terminal hay 10 buques para esta campaña. Según informó, hasta el momento no se han presentado demoras. "Actualmente no tenemos barcos en espera porque se está dando un atraso en las distintas terminales de donde vienen. Por eso, a medida que vienen llegando entran, hasta el momento", detalló.

La empresa que opera en TGM no está sindicalizada, por lo que las operaciones no han parado, aseguró. "Por ahora estamos operando normal tanto en el recibo de camiones como en la carga de buques", dijo. Según explicó, en TGM trabaja de lunes a domingo las 24 horas.

El primer buque con soja con destino a China partió el 26 de abril con 35 mil toneladas, y el segundo este lunes, con 25 mil toneladas. El tercero saldrá este jueves 12 de mayo. La mayoría cargan primero en el puerto de Nueva Palmira y se completan en Montevideo. En las próximas semanas se cargarán dos buques "full Montevideo" con 60 mil toneladas de la oleaginosa. Se espera que la semana que viene se dé el pico máximo de actividad.

Este año se estima que 600 mil toneladas de soja pasen por esa terminal, detalló, el 90% con destino al mercado asiático.

Las trillas no pararán

En plena zafra y con pronósticos climáticos que no anuncian lluvias para esta semana las trillas continúan desarrollándose de buena manera y lo que se espera es que sigan así.

Di Giovannantonio sostuvo que en las plantas de acopio todavía hay capacidad para recibir granos, por lo que el conflicto en el puerto no interferiría con esas cargas.

Diego Guigou, gerente de producción agrícola de Agronegocios del Plata (ADP), comentó que los costos también suben a nivel de campo, porque, por demoras, “hay que hacer un movimiento para que el grano que iba con destino al puerto termine en otro lado, para poder levantar la cosecha”.

“Es todo un problema, es una medida bastante complicada”, indicó, pero aseguró que las trillas no pararán.

Estos aumentos de precios se suman a los costos productivos y de logística a los que los agricultores uruguayos se enfrentan esta zafra, con un aumento en los valores del doble en algunos casos, como por ejemplo en el transporte marítimo.

“Estamos en una buena zafra, principalmente por rendimiento. Los costos se han incrementado mucho pero por suerte tenemos una zafra buena que nos permite afrontarlos, sino sería imposible”, admitió Di Giovannantonio.

JUAN MABROMATA / AFP

Las medidas del sindicato se dan en medio de la mayor cosecha de soja de la historia.

Los pronósticos apuntan una zafra de soja que rondará los 3 millones de toneladas. Ese volumen implica un movimiento de 100 mil viajes de camiones en unos 45 días. La oleaginosa puede dejarle al país un piso de unos US$ 1.700 millones por concepto de exportaciones, muy próximo del máximo de casi una década atrás. Según datos de la Dirección de Estadísticas Agropecuaria (DIEA) del Ministerio de Ganadería, en esta campaña hay 450.428 ha que fueron de soja de primera y 530.262 ha de segunda.

Paro: un caos logístico

A la espera de nuevas resoluciones de Supra, las empresas exportadoras y las acopiadoras ven con atención la situación y con cautela el anuncio de un posible paro de 72 horas. El senador Sebastián Da Silva, dijo que Uruguay no resistiría un paro de 72 horas, menos en medio de la mayor cosecha de la historia. “Un paro de 72 horas generaría un caos logístico de envergaduras inimaginables”, declaró a Telemundo, y agregó que si él fuera el ministro de Trabajo y Seguridad Social tendría sobre la mesa las esencialidades preparadas para que el puerto no se detenga.

Por su parte, Teresa Aishemberg, Gerente de la Unión de Exportadores, dijo en Valor Agregado de Carve que “no se puede aceptar la esencialidad porque no se considera parte de los servicios comprendidos en el decreto”.

“Estamos rodeados de incertidumbre porque esto genera demoras y disminuye la eficiencia. El puerto es parte de nuestra competitividad y es un eslabón muy importante de la cadena para que nuestro producto llegue en tiempo y forma y no se pare esa corriente dinámica de la exportación o importación de insumos”, comentó.