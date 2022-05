“En algunos discursos en la ciudad hay mucha ignorancia, pero también hay mucha mala leche”

La entrevista de El Observador al productor Sebastián Da Silva iba a ser cara a cara, pero esta vez no se pudo. Sucede que está en plena zafra de cosecha y siembra y eso lo mantiene casi siempre lejos de la capital. La conversación fue, entonces, de celular a celular, con el también senador de la República en su camioneta –una herramienta que la define como su segunda oficina–, estacionado al costado de una ruta en un traslado más, esta vez desde un campo en Mariscala hacia otro en Cerro Largo.

¿Cómo alterna sus actividades de productor y legislador?

Comenzó mi licencia sin goce de sueldo, ando de campo en campo, trabajando y disfrutándolo, solo paro para ir a Montevideo los jueves para presidir la Comisión de Ganadería, que para mí es algo muy importante. Hacemos agricultura –Da Silva es el CEO de la empresa agropecuaria Don Augusto– en campos de ocho departamentos del país, entre áreas propias y administradas.

¿Y cómo se van presentando las actividades en las chacras?

Un hombre que sabía mucho del tema me dijo que en la vida los agricultores tenemos cuatro cosechas para el infarto, dos en las que te fundís y dos excepcionales, esta es una de las excepcionales y para sacarle el máximo provecho hay que estar muy cerca de las plataformas de cosecha y de las sembradoras.

Se incrementaron los precios de los granos, también los costos, ¿qué tan bueno es el momento?

La actividad en el campo tiene una continuidad y el coraje se renueva cada seis meses. En esta ocasión creo que se nos alinearon los astros. Uno va a las plantas de soja y ve en las chauchas tres granos y eso explica el salto para arriba con relación a lo que uno podía haber estimado. Cuando recorrí todo el país para explicar la Ley de Urgente Consideración (LUC) iba mirando los cultivos y me iba haciendo una idea de que estábamos frente a un cosechón y hoy los rendimientos confirman que estamos probablemente frente a la mejor cosecha sojera de la historia del Uruguay.

¿Qué rendimientos observó en la última chacra donde trilló?

Estamos por arriba de los 3.000 kilos por hectárea desde Cerro Largo a Colonia.

Buenos rendimientos en las chacras con soja.

¿Todo está bien entonces?

No, hay desafíos, por ejemplo en los cultivos de invierno que estamos sembrando, porque ahora sí se expresará mucho más todo ese aumento de costos. Cuando uno pase raya a este cultivo de soja que estamos levantando habrá visto que hubo una montaña rusa, porque en enero el cultivo por la sequía se estaba muriendo y después todo mejoró, con un llenado de granos de laboratorio, de invernáculo. Lo primero que hay que hacer, cuando todo se da como ahora, es disfrutar la cosecha. Después hay que asumir que una buena cosecha, como esta, tiene que servir para mejoras estructurales dentro de las empresas, tanto para bajar endeudamiento como para hacer inversiones. Hay que abrir los ojos y hacer todos los gastos que haya que hacer antes del cierre del ejercicio. Hay que activar todos los planes Comap –Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones– que se puedan. El mayor desafío que tiene el campo, en agricultura y también en ganadería, es seguir siendo el gran motor de la economía nacional, pero además si el campo siempre derramó por seis en el resto de la sociedad ahora hay que derramar por ocho o por nueve y creo que estamos en condiciones de hacerlo.

“Que me digan que soy el senador del campo es un gran orgullo”

¿Qué siente cuando lo señalan como “el senador del campo”?

Que me digan que soy el senador del campo es un gran orgullo. El estigma del productor agropecuario es un estigma muy urbano. Generalmente en las democracias de los países fuertes en producción del campo –como Argentina, Estados Unidos, Canadá o Francia– hay legisladores que interpretan mejor la realidad del campo, pese a que tienen como gran falencia que en eso no generan un gran peso electoral. Por eso no hay muchos legisladores que quieran interpretar esa realidad. A mí eso no me preocupa, me gusta ser auténtico, me gusta trasladar la verdad.

Los caballos, una de sus pasiones.

En abril asumió la presidencia de la Comisión de Ganadería, por un año. ¿Qué metas se ha trazado?

Muchas. Mi idea es que la Comisión de Ganadería esté mucho más adentro de los temas productivos y no tanto en los protocolares. Tengo el desafío de que algunos compañeros me acompañen en estas recorridas que hago.

¿Legisladores de su partido o del resto de los partidos, habla de legisladores que se pueden definir como más ciudadanos que camperos?

De todos. Cuando uno escucha los discursos del PIT-CNT, como los del 1° de Mayo, escucha algunos disparates; hay que hacer docencia. Hay que llevar a esa gente a que vea lo que es una chacra de soja, para que hable con el agricultor, con el tolvero, con el contratista de maquinaria, con el que arrienda el campo, con los camioneros que esperan en la fila para cargar y descargar. En algunos discursos en la ciudad hay mucha ignorancia, pero también hay mucha mala leche. Como presidente de la Comisión de Ganadería, además de atender legislativamente algunos temas, voy a tratar de llevar la ruralidad al Senado, algo en lo que de la boca para afuera todo el mundo está de acuerdo, pero que no se cumple. Vamos a pasar una agenda de actividad para que los integrantes de la comisión puedan estar, para que pueda aprender. La ruralidad no tiene partido político, si nuestro paso por el gobierno tiene como legado un país con más ruralidad, vamos a haber ayudado a que se entienda mejor el ADN del Uruguay y para eso es fundamental hacer docencia a cada rato.

¿De qué modo definiría cómo está hoy Uruguay?

Tengo un desvelo sobre eso. En 1982 Uruguay se fundió y mi familia también. En 2022, otra vez. Ahora, llegando a los 50 años, y es algo que siempre lo hablamos con el presidente de la República –Luis Lacalle Pou– que tiene mi edad, uno de los desafíos generacionalmente hablando es impedir que se cumpla la profecía de que en Uruguay cada 20 años nos fundimos. Estamos en 2022 y cuando arrancó la pandemia (por el covid) se nos prendieron todas las alarmas. Estamos pasando el 2022 sin esa profecía cumplida. Por eso cada vez que vemos alguna baja grande del dólar, cada vez que vemos alguna zona de confort sobre el manejo del tema del tipo de cambio, recordamos y alertamos. Uruguay, una vez que pasen las zozobras por la pandemia y por la guerra que hay en Europa, va a tener un horizonte claro. No fundirse cada 20 años está en la agenda, porque todos los que estamos en los 50 años nos acordamos bien de las cicatrices que las crisis del 82 y del 2022 dejaron, vimos las que pasaron nuestros padres y las que pasamos nosotros, hubo algunos Uruguay destrozados. Y eso me hace mucho ruido. Cuando asumió este gobierno una de las charlas que tuvimos con Luis (Lacalle Pou) fue sobre que debíamos ser parte de la generación que evite eso de que el país quede fundido cada 20 años. Siento que lo estamos logrando, con dificultades claro, pero siento que llegó ese ciclo de 20 años y Uruguay está bien parado.

Da Silva habló sobre sus objetivos para la Comisión de Ganadería.

Habrá varias, pero de las metas que se haya trazado para esta gestión como presidente de la Comisión de Ganadería, ¿cuáles destacaría?

Tenemos el tema de los perros, es uno de los grandes desafíos pendientes de arreglar. Hay que encontrarle alguna solución legislativa y en eso estamos trabajando. Hay soluciones por la vía legislativa y otras que deben venir por otro lado, como la de los seguros para las majadas. Otro tema es el de las escuelas agrarias de la UTU, presentamos un proyecto de ley porque quiero que los egresados de esas escuelas tengan prioridad a la hora del acceso a los predios del Instituto Nacional de Colonización, eso sí requiere una solución legislativa y en eso vamos a trabajar. Hay que tener además la rienda bien corta en otros temas productivos, pero no necesariamente para el campo más leyes es mejor, si me apuras creo incluso que estamos sobrelegislados, tenemos un contexto en el que hay que ponerle contenido a las leyes.

¿Cómo le cae lo que ve en estos días cuando pasa por un cambio de moneda y ve la pizarra con un dólar más cerca de los $ 40 que de los $ 45?

Hay un dato de la realidad, somos si se quiere esclavos de nuestro propio negocio, la soja va a dejarle al país un ingreso de divisas sorprendente, más de US$ 2.000 millones, el más alto de la historia para este negocio. En el tema del valor del dólar lo que no puede haber es una aplicación de la misma receta que aplicaron (Luis) Mosca, (Ignacio) De Posadas o (Danilo) Astori. Esa no puede ser la solución. De la pandemia sanitaria pasamos a la pandemia inflacionaria, las economías del mundo debaten sobre eso, sobre cómo las monedas pierden valor. Uruguay necesita un consenso sobre lo que es, un país agroexportador, porque eso es Uruguay. El tipo de cambio tiene que no entorpecer esa corriente agroexportadora y para eso el tipo de cambio no se puede atrasar y en eso estamos. Cada vez que el dólar baja llamo a Diego Labat –presidente del Banco Central del Uruguay– y lo voy a seguir haciendo. La inflación es un problema, hubo medidas de parte del Banco Central, pero la receta para solucionar la inflación no puede ser bajar el tipo de cambio.