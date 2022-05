Trabajadores del puerto inician paros sectoriales y califican de "blandita" la respuesta del gobierno

Después de un paro de 24 horas en el Puerto de Montevideo realizado el pasado jueves 5, y con un posible paro de 72 horas sobre la mesa, el Sindicato Único Portuario (Supra) comenzó con los paros sectoriales programados para este lunes, debido al anuncio del despido de 150 trabajadores de la empresa portuaria Montecon por la pérdida de su cliente MSC Mediterráneo en manos de la Terminal Cuenca del Plata (TCP).

Este lunes se detendrán por 24 horas las actividades en los depósitos extra portuarios (desde las 7 horas) y en los depósitos portuarios (desde las 9). A las 10, Supra se reunirá en asamblea en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), previo a una reunión pactada con autoridades del organismo y del Ministerio de Trabajo (MTSS) a las 13 horas para intentar desbloquear el conflicto, informó el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, a El Observador.

¡Comenzamos con las Medidas!



Lunes 09 mayo, paro de 24hs. En los Depósitos Portuarios (a partir de las 9hs.) y en los Depósitos Extra Portuarios (a partir de las 7hs.).



¡Porque el puerto se defiende, no se vende! pic.twitter.com/49WlfRhBn4 — SINDICATO PORTUARIO (@SUPRAPUERTO) May 8, 2022

Reinaldo detalló que TCP, conformada en un 80% por la empresa belga Katoen Natie y 20% por la Administración Nacional de Puertos (ANP) ofertó absorber a un 30% de los trabajadores despedidos en el plazo de un año. También desde ANP plantearon llevar a algunos trabajadores dentro de su planilla, pero el secretario general explicó que los plazos para ingresar a ese organismo ya de por sí son extensos.

Desde Supra no ven con malos ojos que se negocie un subsidio para los trabajadores que no sean absorbidos por TCP o el Estado, pero creen que todavía falta "voluntad política" para llegar a un acuerdo.

Para no llegar al paro general de 72 horas, esperan que no se efectivicen los 150 despidos en Montecon, que fueron dispuestos para el 20 de mayo. De concretarse esa situación, Supra decretará el paro, aunque Reinaldo aclaró que "si no hay avances" en las negociaciones, esto puede ocurrir antes de esa fecha.

“La fecha de finalización la va a poner el gobierno y las autoridades, que son las que están para formalizar las negociaciones. Cuando ellos traigan propuestas concretas que podamos aceptar, ahí se dejarían las medidas. Si hay que esperar un tiempito esperaremos pero si no hay nada concreto las medidas se van a ir agudizando semana a semana”, dijo por su parte el el presidente del gremio de trabajadores de Montecon, Martín García, a El Observador.

En el MTSS las medidas planteadas por Supra fueron tomadas con desconcierto, declaró el director nacional de Empleo, Daniel Pérez, a El Observador. Las autoridades pidieron al sindicato suspender nuevas medidas hasta este martes 10 de mayo para proyectar nuevas propuestas en las negociaciones.

Sin embargo, en Supra vieron la respuesta del Ministerio como "blandita" y decidieron continuar con la agenda de movilizaciones, indicó Reinaldo. Este lunes los trabajadores portuarios plantearán posibles acciones de carácter "sorpresivo" para el día martes, agregó.