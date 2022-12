Congreso de Intendentes: Cosse señaló "intransigencia" en el PN y Pereira dijo que cambiaron "las reglas de juego"

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, dijo que "hubo intransigencia" por parte del oficialismo después de que no aceptaran la propuesta del Frente Amplio (FA) de que ella y el jefe de la comuna canaria, Yamandú Orsi, compartieran la presidencia del Congreso de Intendentes en 2023. El puesto correspondía a la coalición de izquierda, sin embargo, después de que su postura no obtuviera apoyo, –el FA cuenta con solo tres intendentes– decidió ceder la presidencia al Partido Nacional (PN).

El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, apuntó también contra los intendentes blancos y señaló un cambio de criterio al recordar que el PN propuso en 2018 que Adriana Peña (exintendenta de Lavalleja) y Marne Osorio (exintendente de Rivera) compartieran la presidencia.

"Está bien que nuestros compañeros hayan hecho esta propuesta, porque en 2018 compartieron el cargo de presidente del Congreso de Intendentes Marne Osorio y Adriana Peña, y el Frente Amplio lo apoyó. Pero cuando el Frente Amplio lo pide, el Partido Nacional lo niega”, dijo Pereira en un acto de conmemoración por los 106 años del nacimiento de Líber Seregni "Y el Partido Nacional podrá hacer cualquier cosa, menos dirigir al Frente Amplio. Al Frente Amplio lo dirigimos los frenteamplistas, en el error o en el acierto", agregó según consignó Telemundo.

En declaraciones a Subrayado, dijo que “las reglas no pueden cambiar de acuerdo a quien tiene mayoría, si no, no son reglas de juego". También se refirió al intendente de Flores, Fernando Echeverría, quien será el presidente del Congreso de Intendentes, continuando la racha de blancos en el puesto desde 2021. "No tenemos ningún problema con él, vamos a apoyar esa gestión. Pero no nos vamos a dejar empujar”, afirmó Pereira.

Cosse: "Hubo intransigencia del otro lado"

La intendenta de Montevideo, recordó también que había "un precedente" de la postura frenteamplista, a la que calificó de "la mejor propuesta para el Congreso". La intención era que Cosse y Orsi presidieran el cuerpo seis meses cada uno.

“La mejor propuesta para el Congreso, desde nuestro punto de vista, era tener una presidencia compartida”, dijo Cosse a Telemundo. “Lo presentamos, pero hubo intransigencia del otro lado… porque hay un precedente. Pero bueno, cedemos la presidencia”, añadió.

La jefa de la comuna capitalina explicó que la decisión de mantenerse en la postura de compartir la presidencia –pese a que significó la cesión del puesto que le correspondía a la fuerza política– “fue una resolución del Frente Amplio”.

“Como habíamos dicho, estas cosas las resolvemos conversando. Fue una resolución sólida", sostuvo. Tras lo sucedido este jueves, Cosse aseguró que los intendentes frenteamplista “aportarán como siempre”.

Carámbula: "Fue un retroceso"

El exintendente de Canelones Marcos Carámbula dijo que "fue un retroceso" la falta de acuerdo de los intendentes del Frente Amplio, y relató que "muchos frenteamplistas" le comunicaron su "preocupación" por la situación.

"Pude conversar con Yamandú, me dio las explicaciones. A la luz de los frenteamplistas, fue un retroceso. Tenemos que tener la amplitud, la generosidad de decir 'bueno, pongámonos de acuerdo y seguimos adelante'", afirmó el frentista en una entrevista con el programa Ciudad Viva (TV Ciudad).

Según Carámbula, una de las características principales del Frente Amplio es que "más allá" de las "orientaciones y aspiraciones personales", siempre se antepone "el proyecto, que es el del pueblo uruguayo".