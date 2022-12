Los dos o ninguno: el aviso de Orsi a los blancos y cómo se cocinó la decisión que dejó al FA sin presidir el Congreso de Intendentes

A minutos de que la flamante sede del Congreso de Intendentes se llenara de cámaras y autoridades de traje, el floridense Guillermo López recibió la llamada de Yamandú Orsi. El frenteamplista, que rompía el hielo de semanas de versiones extraoficiales, le adelantó a su par blanco lo que iba a pasar: el Frente Amplio no se movería ni un centímetro de su postura de repartir la presidencia del Congreso entre él y Carolina Cosse por seis meses cada uno.

López se lo adelantó a los correligionarios que encontró en la antesala, en busca de dilatar esa definición y limitarse a las dos vicepresidencias, dando un par de meses más para acordar en la presidencia. No llegó a tiempo con Nicolás Olivera (Paysandú), que más tarde afirmaría que irse sin presidente sería "un bochorno", y Omar Lafluf (Río Negro), cuyo planteo no dejaría otra alternativa que ir al cuarto intermedio de desenlace anticipado.

No fue sorpresa para nadie cuando el salteño Andrés Lima (Frente Amplio) propuso en el plenario la investidura "compartida", como tampoco asombró a nadie que los blancos lo negaran por razones de "institucionalidad" y "reglamento". El salteño echó en cara al oficialismo que "nunca se ha cuestionado el nombre de ningún intendente para presidir el Congreso".

La alternativa ya estaba cocinada. Primero desde que el presidente de la izquierda, Fernando Pereira, juntara dos viernes atrás a sus tres intendentes en la Huella de Seregni. De ese encuentro salieron con dos claves: que nadie ventilaría los detalles y que la decisión –incluso cuando tan solo unos días antes Lima anunciaba su disposición a asumir el puesto y Orsi sostenía que apoyaría una candidatura en solitario de Cosse– sería "orgánica", y no personal.

El tema quedaría confirmado en una última reunión el pasado martes por la tarde: imposibilitado de compartir el cargo entre Cosse y Orsi, el Frente cedería la investidura al Partido Nacional.

"Interpretamos la división del período como un no acuerdo entre dos postulantes a la presidencia (de la República) por el Frente Amplio", lanzó este jueves el intendente de Maldonado, Enrique Antía. A su derecha, el semblante de Cosse no mostraba expresión alguna. Cinco lugares a la izquierda de la misma mesa, Orsi se limitaba a susurrar entre risas con el arachán José Yurramendi.

"Me genera un poco de desazón que, hoy que venimos todos vestidos tan churros, y yo vine con mis mejores atuendos, no le demos la bienvenida a un nuevo presidente", bromeó el sanducero Nicolás Olivera. "Esta propuesta ya la sabíamos, no la vamos a llamar a sorpresa. Los intendentes del Partido Nacional habíamos dicho categóricamente que no llevábamos una propuesta así", apuntó, pidiendo un cuarto intermedio de diez minutos.

Lafluf redobló la apuesta: "Hace días escuché a Lima decir que estaba el nombre y que lo iba a anunciar Fernando Pereira. Como acá se plantea nuevamente la presidencia sabiendo que no iba a prosperar, propongo poner a votación la propuesta que había puesto el intendente Lima". Entre risas, contra las cuerdas, el presidente del Congreso, Guillermo López, llamó a un cuarto intermedio.

11:17

Los tres intendentes frentistas y sus asesores permanecerían a puertas cerradas en una habitación aparte durante casi una hora. “Esto no es patria o muerte”, dijo Orsi a sus correligionarios. El consejero frentista en el Congreso, Pedro Apezteguía, sugirió retirar la moción de la presidencia compartida para no romper el consenso que rige las votaciones del organismo: "Lo peor que nos puede pasar es que perdamos hoy, y que ahora perdamos siempre", alertó.

Al cuarto de hora aparecieron López y Fernando Echeverría –propuesto para la vicepresidencia– en representación de los intendentes blancos. "Pasen, pónganse cómodos", bromeó Orsi en la puerta, luego de que los jerarcas cruzaran el patio que separaba a ambas bancadas. Los frentistas oficializaron su planteo de ceder la presidencia. Adentro estuvieron doce minutos, antes de volver a la bancada nacionalista. Afuera solo había susurros.

Diez minutos después, López volvía a cruzar el patio, esta vez acompañado de Lafluf. Frentistas y blancos coordinaron puertas adentro que en el discurso hacia afuera la disyuntiva no quedara expresada como que el Partido Nacional había "arrebatado" la presidencia que le correspondía a la izquierda. En el camino de vuelta a su bancada, López se cruzó a Echeverría. "Le dijo a Fernando que se prepare que le toca ser presidente", reportaría a los pocos minutos Apezteguía a los jerarcas del Frente.

Fernando Echeverría asume la presidencia del Congreso de Intendentes, tras el mandato de Guillermo López

Tras casi una hora, el plenario oficializó al floresino Echeverría como el nuevo presidente del Congreso de Intendentes. "Esto no fue una discusión jurídica, fue una decisión política", reivindicó Orsi, que más tarde defendería a capa y a espada que la resolución no fue otra cosa que un "acuerdo" con Cosse y su fuerza política. La jefa comunal de Montevideo no pidió la palabra.

Los blancos no se quedaron callados. Wilson Ezquerra, de Tacuarembó, pidió "no andar con medias tintas": "Esta es la primera vez en la historia del Congreso que un partido no se pone de acuerdo. Cada uno que asuma lo que tiene que asumir". "Hoy para mí es un día de dolor", consideró el duraznense Carmelo Vidalín. Al tomar la palabra, el nuevo presidente del organismo, Echeverría, confesó: "Sinceramente no era esto lo que soñábamos para el Congreso".

El Observador consultó a Andrés Lima respecto a por qué el Frente Amplio había preferido pasar el puesto a otro partido antes que pasarle la investidura al tercero en discordia en sus propias filas, a lo que contestó: "El Frente Amplio entendió que teníamos que ir con una sola propuesta". Consultado sobre si estaba de acuerdo, concluyó: "En política tenés que ser orgánico más allá de lo que puedas pensar o pretender".

Tanto Orsi como Cosse se retiraron sin hacer declaraciones, apremiados por el tiempo. Hace seis meses que el tema, a priori menor, había escalado en importancia cuando los cantados candidatos de la izquierda en 2024 plantearon su interés de ejercer la presidencia del Congreso y se mantenían firmes en su aspiración.

A los pocos minutos, el diputado Gustavo Olmos (Fuerza Renovadora), ponía en palabras el malestar frentista: "Caso de manual de anteponer intereses personales a los colectivos. Podemos y debemos rendir más, muchachada".