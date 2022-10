Conmebol apura con la historia a Infantino y empuja a FIFA para traer el Mundial 2030 a Uruguay

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, jugó su mejor carta este martes en Asunción frente al presidente de FIFA, Gianni Infantino, le habló de la historia de Uruguay, de que nada hubiera sido posible sin aquel paso que dieron en 1930 y lo invitó a que el Mundial 2030 se dispute en Uruguay.

Camilo dos Santos

Alejandro Domínguez e Ignacio Alonso en la presentación de la candidatura de Conmebol para el Mundial 2030

En la presentación de un complejo deportivo femenino de la Asociación Paraguaya de Fútbol, al que Infantino asistió en el marco de su visita a Asunción para recoger el apoyo de Sudamérica para las elecciones de FIFA en 2023, Domínguez aprovechó para poner singular énfasis en la candidatura del Mundial 2030 para Conmebol con la organización conjunta de Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay.

Camilo Dos Santos

Sebastián Bauzá y Alejandro Domínguez en la presentación de la candidatura de Conmebol para el Mundial 2030

En su exposición, el presidente de Conmebol le dijo, mirando al presidente de FIFA: "Uno siempre pelea por lo más lujoso, por lo más lindo y por lo más moderno, pero no hubiéramos estado aquí, ni el Mundial hubiera sido lo que es, ni tu cargo (como presidente de FIFA) Gianni (Infantino), ni el mío, ni el de Robert (Harrison, presidente de la APF), ni el de ninguno de ellos tan importantes si hace muchos años atrás, los que nos sucedieron, Rimet y todos los dirigentes que soñaron que se podía hacer un Mundial y un país como Uruguay que en tiempo récord construyó un estadio con inmigrantes y dijo que podía hacer un mundial. Si ellos no hubieran soñado, no hubiera sido posible. Si traemos al presente a esos dirigentes ellos no van a poder entender la magnitud que logró FIFA, UEFA, Conmebol y todas las confederaciones si no hubieran hecho realidad ese campeonato".

Entonces, Domínguez aceleró para acorralar a Infantino y a FIFA para traer el Mundial a Sudamérica en 2030: "Considero que es digno que la misma FIFA asuma la responsabilidad de llevar adelante un gesto para honrar aquella memoria. Hay estadios lujosos, hay estadios modernos, hay países que pueden hacer la réplica del Centenario, pero Centenario hay uno solo uno en el mundo. La historia no se compra con el dinero, el lujo no hace historia, lo que nosotros podemos prometer al mundo es volver a los orígenes y mostrar dónde nació y cómo se jugaba. Te invito a hacer un Mundial acá en el 2030, que se juegue como se jugó en el 1930, con los mismos atuendos y no pelearnos por los lujos, es volver a la esencia. Sudamérica está lista, los 4 países estamos listos para traer el Mundial en el 2030”.

Conmebol y UEFA están carrera para organizar el Mundial 2030, cuya sede se definirá en 2024.

Sudamérica empuja con el buque insignia del Estadio Centenario, sede del primer Mundial, con Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay como coorganizadores.

Europa se postuló con España y Portugal, y la pasada semana sumó a Ucrania a la organización.

Conmebol conformó un grupo de trabajo para presentar la candidatura, que debe ser elevada a FIFA antes de mayo 2023. En el congreso de FIFA de noviembre de 2024 decidirá dónde se jugará el Mundial.