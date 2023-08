Consecuencias ante una eventual muerte de Zelensky por un ataque ruso

En una entrevista con la CNN, se le preguntó al presidente de Ucrania si no le preocupaba la posibilidad de que los rusos intentaran matarlo, y contestó que “si estuviera pensando en eso constantemente, simplemente me encerraría, muy parecido a lo de Putin ahora, que no sale de su búnker”.

Si bien es una pregunta que, comprensiblemente, Zelensky no está ansioso por contemplar, también es una que sus seguidores en el país y en el extranjero no pueden permitirse el lujo de ignorar. Desde que rechazó una oferta norteamericana de evacuación diciendo “necesito municiones, no un escape”, el presidente ucraniano desempeñó un papel clave en la obtención de apoyo internacional para la lucha contra Rusia, según afirma el columnista de Político Jamie Dettmer, un periodista y escritor con vasta experiencia en temas de política internacional.

No es de extrañar que los legisladores rusos y los blogueros militares ultranacionalistas estén exigiendo que se lo tome como blanco. El estatus de Zelensky como símbolo de lo que Occidente ve como una lucha justa, su capacidad para rogar y regañar a sus aliados hasta que se sale con la suya, su voluntad de abrirse paso con descaro en las sesiones fotográficas de primera línea y las apariciones parlamentarias: todo esto lo puso en la mira de los sectores que en Rusia lo quieren fuera de la escena.

Unas semanas después de la invasión en febrero de 2022, un alto asesor de Zelensky, Mikhail Podolyak, reveló que hubo al menos una docena de intentos de asesinato serios contra su jefe por parte de equipos de inteligencia y sabotaje rusos, incluidos mercenarios chechenos y del grupo Wagner que intentaban irrumpir en el barrio gubernamental fuertemente vigilado de Kiev.

Según los informes, el propio Zelensky abrió una reunión de Zoom con los senadores estadounidenses poco después de la invasión diciendo que bien podría ser la última vez que lo verían con vida.

Para Dettmer, claramente, los riesgos ahora son menores que en las primeras semanas caóticas de la guerra cuando los tanques rusos se abalanzaban sobre la capital ucraniana y pocos pensaban que la asediada nación sobreviviría. Pero nadie en el gobierno ucraniano o en el parlamento del país duda de que el peligro siga siendo alto.

En marzo, hubo nuevos llamamientos para que Zelensky fuera asesinado después de que saboteadores rusos anti-Putin respaldados por Ucrania irrumpieran en la frontera e invadieran dos aldeas rusas en el oblast de Briansk. El legislador Mikhail Delyagin dijo que la “única respuesta normal” al incidente es la “eliminación inmediata de Zelensky”.

Debido a la amenaza que se cierne sobre su vida, las visitas al extranjero de mandatario ucraniano se planean con el mayor secreto. Los funcionarios enfurecieron en febrero pasado cuando se filtró una visita presidencial planificada a Bruselas tres días antes de su llegada prevista, lo que puso en peligro su viaje. De manera similar, el gobierno de Bulgaria temía por un viaje del mes pasado después de que aparecieran detalles en la prensa por anticipado.

Dado lo que está en juego, no es de extrañar que los funcionarios ucranianos tiendan a ignorar las solicitudes para discutir qué sucedería si Rusia tuviera éxito. Sin embargo, a pesar de la reticencia a comprometerse públicamente con la cuestión, existe un plan, de acuerdo con lo expresado por funcionarios y legisladores ucranianos.

De hecho, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, dijo lo mismo: “Los ucranianos tienen planes establecidos, de los que no voy a hablar ni a entrar en detalles, para asegurarse de que haya lo que llamaríamos ‘continuidad’ del gobierno, de una forma u otra”, le dijo a CBS News el año pasado.

De acuerdo con la constitución, la línea de sucesión es clara. “Cuando el presidente no puede cumplir con sus funciones, el presidente de la Verjovna Rada de Ucrania (el parlamento ucraniano) asume sus responsabilidades”, dijo Mykola Knyazhytsky, legislador de la oposición de la ciudad occidental de Lviv. “Por lo tanto, no habría vacío de poder”, agregó.

El presidente del parlamento, Ruslan Stefanchuk, miembro del partido Siervo del Pueblo, de Zelensky, no tiene un índice de confianza especialmente alto en las encuestas de opinión. Es de alrededor del 40%, menos de la mitad de lo que ostenta Zelenskyy. Y no es popular entre los legisladores de la oposición.

“Pero no creo que importe”, dijo Adrian Karatnycky, miembro principal del Centro Eurasia del Consejo Atlántico. “Hay un equipo de liderazgo fuerte y creo que veríamos un gobierno colectivo”, agregó.

Lo más probable es que se forme un consejo de gobierno con Stefanchuk como figura decorativa, junto con Andrii Yermak, el ex productor de cine y abogado que es el jefe de la oficina del presidente; el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, y el ministro de Defensa, Oleksii Reznikov. Valery Zaluzhny permanecería al frente de las fuerzas armadas del país.

Karatnycky dijo que esperaría ver un papel para Serhiy Prytula, un presentador de televisión y actor que tiene una fundación que recolecta dinero para el esfuerzo bélico y tiene una alta confianza del público.

“El país llegó a un punto de solidaridad y unidad nacional muy sustancial, por lo que, si algo terrible le sucediera a Zelensky, no sería tan decisivo como podría pensarse”, dijo Karatnycky, autor de Battleground Ukraine: From Independence to the Russian War.

Señaló que Ucrania creó una maquinaria administrativa, militar y diplomática “bien perfeccionada”, y agregó que “no quiero decir que Zelensky no sea irrelevante para esto, pero creo que la unidad del país es lo indispensable”.

Según afirma Dettmer, la historia también ofrece algo de tranquilidad. “El asesinato nunca cambió la historia del mundo”, pronunció con confianza el por entonces primer ministro británico, Benjamin Disraeli, semanas después de que el presidente Abraham Lincoln fuera asesinado a tiros mientras miraba una obra de teatro en el Teatro Ford de Washington D.C. De hecho, el asesinato tuvo poco efecto en revertir las reformas de su administración.

En el ejemplo arquetípico sobre el asesinato que no desvía el curso de la historia, los asesinos de Julio César no sólo fracasaron en su objetivo de salvar a la condenada República romana de la dictadura, sino que desencadenaron las guerras civiles que aceleraron la transición aparentemente inevitable al sistema imperial de los césares. Es cierto que, por supuesto, medio siglo después de que Disraeli hiciera su comentario, el extraordinario impacto del asesinato en junio de 1914 del heredero de los Habsburgo, el archiduque Francisco Fernando, se sintió en toda Europa durante décadas.

Aunque la muerte de Zelensky sería un shock psicológico, Karatnycky afirma que, para evaluar el impacto probable, es necesario considerar cómo se transformó Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala.

“Es importante recordar que los factores clave en la lucha de Ucrania contra la agresión rusa son la resiliencia de las fuerzas armadas, la habilidad de su mando y las victorias en el frente”, dijo Knyazhytsky, el legislador de la oposición. “Esto es lo que más importa en términos de estabilidad política de Ucrania”.

Dettemer asegura que, si hay un eslabón débil en el escenario, probablemente no esté en Ucrania sino entre sus aliados. Y si bien es cierto que la eliminación del presidente dejaría a muchas de esas mismas personas atónitas e inseguras sobre qué hacer a continuación, podría aumentar la presión para las negociaciones y el compromiso.