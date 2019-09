Consejos de Salarios y queja en la OIT se metieron de lleno en la campaña electoral

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) le encomendó dos tareas al gobierno en la última conferencia anual que se desarrolló en junio con el objetivo de modificar la Ley de Negociación Colectiva. La primera fue elaborar una memoria en la que se detallaran los avances al respecto y la segunda iniciar acciones legislativas para introducir los cambios en la normativa. Pero en medio de ese proceso la campaña electoral se metió de lleno.

La memoria debía ser enviada a la OIT antes del 1° de setiembre y el Ministerio de Trabajo (MTSS) la remitió el viernes 30 de agosto. En ella dio cuenta de cinco reuniones tripartitas con representantes empresariales y dirigentes del PIT-CNT (una de apertura y cuatro de trabajo), más otros contactos informales.

Informó que el 13 de agosto envió a ambas partes una propuesta con modificaciones a la ley de negociación colectiva. Añadió que el último encuentro tripartito se desarrolló el 22 de agosto y previo al tratamiento de las proposiciones oficiales los representantes de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industrias presentaron una nota donde señalaron que el documento del MTSS no contemplaba los reclamos empresariales ni compromisos asumidos en reuniones previas. Por tanto se acordó mantener un nuevo intercambio el 9 de setiembre luego del envío de la memoria al organismo internacional.

Camilo dos Santos

En los cuatro encuentros de trabajo participaron el asesor jurídico de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, y los abogados Fernando Pérez Tabó y Gonzalo Irrazábal por la gremial industrial. Pérez Tabó es el referente del candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, en materia laboral. Fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social en el gobierno de Jorge Batlle. Y su participación en los intercambios para la modificación de la Ley de Negociación Colectiva generó molestia en el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

Este martes, entrevistado por Informativo Carve se refirió al abogado laboralista. Dijo que la actitud tomada por la delegación empresarial en las reuniones no fue la debida. “Creo que no quieren hacer las cosas bien los dirigentes de la Cámara de Industria y de la Cámara de Comercio y, en particular, sus representantes que en su mayoría son abogados”, sostuvo.

“No quieren buscar una solución, quieren seguir en esta campaña electoral donde han asumido posiciones”, afirmó. Indicó que Pérez Tabó estuvo como representante de las cámaras en la última conferencia anual de la OIT en la que se trató el caso de Uruguay y se le pidió al gobierno que tomara las acciones correspondientes para cambiar la ley. Recordó que integra el Consejo Superior Tripartito del sector privado como delegado empresarial.

Añadió que además acompañó a Talvi cuando el candidato se entrevistó con dirigentes del PIT-CNT. A su vez, mencionó que se presentó en el programa radial En Perspectiva y allí quedó “claro que lo que él dice como vocero de Talvi es lo mismo que ahora dicen las cámaras empresariales”.

Expuso que el abogado dijo que “uno de los problemas en la estructura actual de los Consejos de Salarios difiere de la establecida en la ley original y (por eso) deben volver a su razón de ser, que es la fijación de salarios mínimos”. Ante eso, el ministro señaló que el planteo significa que no habrá más porcentaje general de aumento salarial. Por tanto, eso constituye una rebaja en las remuneraciones, alertó.

“A esto se suma lo que dice otro alto referente empresarial, Juan Mailhos. Que deben haber negociaciones bipartitas, voluntarias y por empresa”, agregó. Los conceptos para el ministro marcan la clara intención de reducir o eliminar los Consejos de Salarios. Por eso, a poco tiempo de la primera vuelta electoral “se alinearon los astros y están diciendo lo mismo los dirigentes de las cámaras empresariales que los dirigentes que asesoran a (Luis) Lacalle Pou y Talvi; es un hecho objetivo de la realidad”, afirmó Murro.

Por último mencionó que en la discusión para modificar la Ley de Negociación Colectiva “apareció qué es lo que van a hacer si ganan Lacalle Pou o Talvi en el próximo gobierno con los Consejos de Salarios”.

Este martes, Subrayado informó que la bancada de diputados del Frente Amplio decidió convocar a Murro en régimen de Comisión General para que se refiera a la propuesta elaborada para modificar la ley de negociación colectiva.