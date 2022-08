Convención colorada definirá si apoyan la reforma de la seguridad social; blancos definirán en bancada

El presidente Luis Lacalle Pou les dio todo el mes de agosto a los partidos políticos para que analicen el anteproyecto de la reforma de la seguridad social, propongan cambios y se pronuncien acerca de si están dispuestos a apoyarlo.

El mandatario entregó primero el texto a los líderes de la coalición y luego se reunió con el Frente Amplio, dos instancias en las que reafirmó su interés por aprobar la reforma porque fue una propuesta de campaña aunque reconoció que no estaba dispuesto a enviarla al Parlamento si no estaban los votos.

El Partido Colorado resolvió convocar para el 27 de agosto a la Convención Nacional para tomar una postura acerca de la reforma, según resolvió este lunes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

El diputado Felipe Schipani dijo a El Observador que entendieron que el tema es “lo suficientemente trascendente” como para que se exprese el órgano máximo de decisión.

Los colorados se reunirán el 27 de agosto

En esa fecha, los dos técnicos que participaron de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS), Ana Inés Zerbino y Renán Rodríguez, junto al exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ariel Davrieux, brindarán informes sobre la propuesta y luego los convencionales votarán acerca de la posición del partido.

Pese a esto, antes que se realice la Convención, los especialistas serán recibidos por el CEN para informar detalladamente.

Los colorados ya tuvieron un informe preliminar realizado por Davrieux la semana pasada y el expresidente y secretario general Julio María Sanguinetti adelantó que apoyarán al gobierno aunque propondrán cambios.

Definen los legisladores

Este lunes, el directorio del Partido Nacional recibió al redactor del proyecto, el abogado Rodolfo Saldain, quien realizó una presentación con los principales ejes de la propuesta.

El presidente de la fuerza política, Pablo Iturralde, expresó su “convicción” de que es posible lograr que el proyecto sea aprobado y deseó que el Frente Amplio se desmarque del PIT-CNT.

“Para nosotros sería muy negativo que una fuerza importante como el Frente Amplio no apoyara esto. Tenemos confianza en que acompañe esta posición, ya que sus tres líderes históricos (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori) se han pronunciado en forma clara. Esperemos que no entremos en un camino en el que el FA no pueda tomar decisiones sin el PIT-CNT”, dijo el dirigente, que se mostró abierto a escuchar las modificaciones que plantee la coalición de izquierda.

Si bien el Partido Nacional tomará una posición, “por ser un partido de hombres libres” los blancos no mandatarán a sus legisladores por lo que ellos tendrán la “última palabra” y “actuarán a conciencia”, agregó Iturralde.

El presidente del directorio reconoció que podía haber “opiniones disímiles” aunque se centró en que todo el sistema político ya ha reconocido que la reforma debe hacerse.

Lacalle Pou presentó el borrador de la reforma a los líderes políticos

Los legisladores blancos prevén reunirse con Saldain en los próximos días para continuar analizando el proyecto. El abogado también disertará el 16 de agosto en un evento organizado por el sector Por la patria de Jorge Gandini.

Gandini es uno de los legisladores que entiende que para seguir adelante hay que lograr un acuerdo que vaya más allá de los partidos de la coalición. El senador herrerista Gustavo Penadés, que hace unos meses planteó a El Observador que la reforma no podía salir si no era con el voto de oficialismo y oposición, dijo en el programa Desayunos Informales que “si el FA no acompaña, avanzaríamos igual” aunque manifestó que lo mejor era tener el apoyo de todos los partidos políticos.