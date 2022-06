Cooper, el benjamín de la Copa AUF Uruguay donde Zambrana da sus últimas pinceladas

El primer partido de la historia de la Copa AUF Uruguay se jugará este miércoles a la hora 14.30 en el estadio Raúl Goyenola ente el local Tacuarembó FC y Cooper, campeón de la Divisional D en 2021.

¿Qué equipo es Cooper? ¿De dónde salió? ¿Quiénes juegan y lo dirigen?

El equipo se fundó en 1937 pero en 1980 se desafilió tras jugar varias temporadas en la Divisional D y un par en la C, el escalón más alto de su historia.

El representante de futbolistas Julio "Tito" Sierra lo refundó el año pasado, le dio forma de sociedad anónima deportiva y compuso el equipo con jugadores que representó.

Prensa Cooper

Cooper, de Carrasco a Tacuarembó FC

Así, recalaron al equipo afincando en Cooper esquina Camino Carrasco jugadores de trayectoria como Jorge Zambrana, Mauro Vila, el Indio Martín Rodríguez y Bruno Barreto. Leandro Ezquerra, quien terminó su carrera como futbolista en Montevideo City Torque, se unió al proyecto como preparador físico, su nuevo rol en el fútbol.

Zambrana, aquel endiablado número 10 que Juan Ramón Carrasco hizo debutar en River Plate en 2007 y que hizo una dupla muy interesante en Peñarol con Marcelo Zalayeta, tiene ahora 36 años y quema sus últimos cartuchos futboleros. En la D demostró el año pasado que la clase está intacta.

Prensa Cooper

Jorge Zambrana, referente y ya entrenador de juveniles

El equipo se unió el año pasado a la Divisional D que volvió a crearse en el fútbol uruguayo. Y Cooper salió campeón tras ganar todos los partidos venciendo en la final a Paso de la Arena.

Cooper llegó recientemente a un acuerdo con El Tanque Sisley para disputar en el estadio Della Valle sus partidos en formativas. Ya se hicieron arreglos para refaccionar el escenario de la calle Santa Mónica.

El equipo es dirigido por Gonzalo Guasco, hombre vinculado a la Liga Universitaria, organización deportiva de la cual Cooper se nutrió para armar su plantel principal.

Prensa Cooper

Mauro Vila, de Defensor Sporting a Cooper con muchas escalas

"Cooper funciona a partir de la hora 17.00 para poder captar en toda la zona de Carrasco y sus aledaños a gurises que no pueden cruzar todo Montevideo para ir a entrenar o que salen de sus colegios de la zona y tienen una oportunidad cercana para practicar deporte", contó Guasco a Referí.

Para comenzar a forjar un sentido de pertenecia, Zambrana y Rodríguez dirigen a la Cuarta y Quinta división, las formativas que ya logró armar Cooper. Para el año que viene está planificado presentarse a competir en todas las categorías juveniles.

El equipo juega con casaca verde short y medias negras.

"A mí me llamó Tito Sierra cuando dejé de jugar para vincularme, me ofreció seguir jugando pero yo no quise jugar más y como ya me había recibido de preparador físico elegí empezar así", contó Ezquerra.

El equipo comenzó siendo dirigido por Rafael Canovas quien luego emigró a Centroamérica con Martín García. Jorge Calvi dirigió en el tramo final de la D donde el verde fue campeón.

Prensa Cooper

Martín Rodríguez jugó en River, Nacional y Liverpool, entre otros

"Atendí un montón de realidades diferentes en el club a la hora de hacer mi tarea: gente que trabaja, otros que el fin de semana juegan en la Liga Universitaria. Es un trabajo artesanal de adaptarlos y darle a cada uno lo que precisan en tiempos cortos, sobre todo en lo futbolístico que es lo que importa", reveló Ezquerra quien también es el preparador físico de la Cuarta de Wanderers donde Sergio Blanco es el entrenador.

Sobre Tacuarembó, rival que le tocó en suerte para el debut en la fase preliminar, Ezquerra manifestó: "Ya tenemos informes de Tacuarembó que es un equipo de una categoría superior que ya viene compitiendo por lo que estamos un poco en desventaja, pero apelamos a la experiencia de los jugadores que tenemos pese a que ellos son los favoritos porque además son fuertes ahí en el Goyenola".

En el mismo sentido, Guasco, quien tiene a Santiago Surosky como ayudante técnico, expresó: "Queremos disfrutar esta participación en la Copa, jugar en una ciudad muy futbolera. Sabemos que va a ser muy difícil, pero no vamos a ir de paseo, vamos a competir, a hacer el mejor papel posible. Tenemos la ilusión de dar un batacazo, siendo conscientes de que es muy difícil y que físicamente nos va acostar mucho porque Tacuarembó entrena todos los días mientras nosotros lo hacemos dos veces por semana y recién hace un mes que arrancamos".

Desde que salió campeón en diciembre del año pasado, Cooper no volvió a jugar más que un par de amistosos de preparación. La Divisional D aún no tiene fecha de arranque y todos sus futbolistas tienen que adaptar sus horarios a sus estudios o trabajos. Por esta razón, Tacuarembó FC es el gran candidato a ganar el primer partido de la historia de la Copa AUF Uruguay. Y por eso también está latente que Cooper puede ser la primera sorpresa.