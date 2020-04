Coronavirus: Pedro Bordaberry anunció que los médicos le dieron el alta

Pedro Bordaberry se sumará a la lista de personas que se recuperaron de covid-19 en Uruguay. El exsenador del Partido Colorado anunció que este jueves recibió el alta médica y agradeció al personal de salud que lo trató en el transcurso de la enfermedad.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Bordaberry también saludó a las familias de Rodolfo González Rissotto y Luis López Lerena, los dos primeros pacientes en morir por causa del nuevo coronavirus en Uruguay.

"Hoy me dieron el alta del COVID-19. Crucé el río gracias a Dios. Mi recuerdo para los dos que no pudieron hacerlo y sus familias y mi aliento y rezos para los que la están peleando. ¡Salimos Juntos! Gracias personal Sanitario", expresó el asesor del Montevideo City Torque.

El 15 de marzo, Bordaberry anunció que a partir de una prueba de laboratorio le habían detectado la enfermedad. "No estuve en China, no estuve en España, no estuve en ningún casamiento así que no sé, se dio", indicó en un video que publicó en redes sociales.

"Me siento como si hubiera tenido una gripe un poquito más fuerte, me duelen las piernas, tengo un poquito de fiebre, no mucha y bueno, me dio positivo y no más que eso", indicó en el mensaje.

Si bien no desarrolló síntomas graves, a raíz de una afección respiratoria que tuvo años atrás quedó internado por precaución en una sala de cuidados intermedios del Hospital Británico. Los médicos le dieron el alta el 18 de marzo, pero le indicaron que hiciera cuarentena obligatoria por 14 días.

Consultado por El Observador este miércoles, Bordaberry dijo que no le realizarían el test de diagnóstico para confirmar que se había curado porque llevaba varios días de cuarentena. Desde que empezó con los síntomas, diez días antes de ser diagnosticado, permaneció en su casa, evitando los contactos.

El gobierno uruguayo comenzó a difundir la cantidad de pacientes que se curaron de coronavirus. Hasta este miércoles, 62 personas se recuperaron desde que se decretó la emergencia sanitaria y se anunciaron los primeros cuatro casos de covid-19 el pasado 13 de marzo.

A nivel clínico, la única forma de saber si una persona está curada y no tiene el virus es realizando un test de alta que dé como resultado negativo. Sin embargo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo el lunes en conferencia de prensa que hay un "criterio consensuado con los especialistas" sobre cuándo se considera que una persona está curada: a partir de los 14 días de que el paciente deja de tener síntomas.