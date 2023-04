¿Corre peligro la continuidad de Araujo en Barcelona? El club aún no registró el contrato

Debido a sus problemas financieros, Barcelona no terminó los trámites de renovación del contrato del uruguayo Ronald Araujo, acordado hasta 2026 con una cláusula de rescisión de € 1.000 millones, informó el diario As.

Sin embargo, el acuerdo no incluye una cláusula que le permita al zaguero irse en forma gratuita si el Barcelona no puede hacerlo dentro de las pautas del Fair Play financiero, antes de finales de junio. Por lo tanto, su continuidad no está en peligro.

Barcelona y Araujo se pusieron de acuerdo en abril de 2022 en la renovación hasta el 30 de junio de 2026. El acto de la firma se realizó en el césped del Camp Nou y fue televisado por Barza TV.

La renovación hasta 2026 se hizo hace un año

Las negociaciones insumieron varios meses porque el futbolista, a través de sus representantes, no aceptó la primera oferta que planteó el club por considerarla demasiado baja.

Al mismo tiempo surgió el interés de varios equipos importantes, como Manchester United y hasta sonó el Real Madrid.

El técnico Xavi Hernández siempre destacó la importancia que tenía Araujo en el equipo, lo que también ayudó para que los dirigentes hicieran un esfuerzo para retenerlo.

El defensa, de 23 años, tenía contrato hasta junio de 2023 y se amplió tres años más.