El preparador físico de Zielinski se defendió por las lesiones en Nacional y dijo que el DT “fue tratado de mala manera”

Alfonso Meoni, el preparador físico del cuerpo técnico que encabeza el argentino Ricardo Zielinski, se defendió ante las acusaciones que recibió sobre las lesiones que han sufrido los jugadores de Nacional, club en el que trabajaron desde el comienzo del año hasta el pasado 19 de marzo, cuando fueron cesados.

Como informó Referí, los tricolores han sufrido 13 lesiones en lo que va del año y el club realizó una investigación para determinar si había un patrón para explicarlas, sin encontrar una causa.

Meoni se manifestó en un sentido similar y dijo que este tipo de lesiones son "multicausales". “Las lesiones musculares que tuvimos nosotros en Nacional están dentro de la media de lo que pasa en el fútbol mundial”, dijo a Fútbol x Carve de Carve Deportiva.

“El número de lesionados que tuvimos en el proceso de nosotros, no fueron tantas lesiones musculares, fueron más porque hubo lesiones articulares, incluso hasta con fracturas”, agregó. “No eran (lesiones) del carácter en el que la metodología de entrenamiento estaba cuestionada. Si en un proceso de entrenamiento se repiten las lesiones musculares, seguramente sí podía llegar a haber un error en las cargas o planificación. Este no fue el caso”.

@Nacional

Meoni (der.) en el CT de Zielinski

Meoni señaló que “hasta en los mejores equipos del mundo hay lesiones musculares”. “En los equipos que hay pocos jugadores, el tema de las lesiones se siente más”, agregó, al no poder haber rotación de futbolistas.

El profe destacó que los futbolistas estuvieron parados mucho tiempo por el Mundial Qatar 2022. “Aparte, la época del año se presta para que haya desajustes de los deportistas, con las fiestas, fin de año, el verano… Eso influye”.

“Yo me hago cargo desde que asumí hasta que me fui”, señaló Meoni, quien agregó que es “multicausal el tema de las lesiones musculares”.

“Ricardo fue tratado de mala manera en Uruguay”

“Me dolió muchas cosas que dijeron”, dijo Meoni, quien es uruguayo pero está radicado en Argentina. “Hace 13 años que trabajo en Argentina y siempre me trataron excelente. Cuando Ricardo (Zielinski) va a Uruguay, y yo soy uruguayo, y fue tratado de una mala manera, más allá de la parte objetiva deportiva, me duele mucho, más allá de todo lo deportivo, porque hay aspectos humanos que están por encima de todo”, agregó.

"Desde micrófonos que forman opinión o en las redes sociales, se decían cosas que me asombraban porque eran totalmente equivocadas: que no trabajaba, los aspectos de la parte económica, que no conocía el fútbol (uruguayo), que no sabía de los rivales a los cuales enfrentamos... Lo que era totalmente equivocado", señaló.

El PF reconoció que cuando estuvieron en los tricolores el equipo no rindió de la mejor manera. “Por más que no estábamos jugando bien, ni pudimos llegar a jugar como nos gusta, tampoco fuimos un desastre”, dijo. “Cuando nos fuimos, estábamos segundos a 5 puntos de Peñarol y por jugar el clásico”.

También sostuvo que “muchos jugadores no estaban en su nivel” y que no tuvieron tiempo para hacer una "buena pretemporada" porque tuvieron partidos amistosos a los pocos días.

Meoni, al igual que el CT de Zielinski, continuará su carrera en Independiente de Avellaneda, club en el que asumirán este viernes y en el que debutarán el domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing.