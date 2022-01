Corredor de bolsa dio su versión sobre estafa a ahorristas

La firma Baeremaecker y Perera Corredor de Bolsa SA divulgó un comunicado público donde se aduce que fueron estafados por una funcionaria de la empresa y que la maniobra realizada fue por US$ 2,7 millones de los cuales solo US$ 800 mil corresponden a clientes directos de ese corredor.

El comunicado está firmado por Carlos de Baeremaecker y Carlos Perera —expresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios-. El corredor de bolsa sostiene que hubo “versiones inexactas que buscan dañar” su imagen y en el cual expresan que su firma fue “víctima de una maniobra de estafa por parte de una persona que referenciaba clientes” a la organización. “Esa persona también ha engañado a terceros haciéndoles creer que les abría cuentas en nuestra firma”, dice el comunicado.

“La maniobra delictiva realizada por esta persona se circunscribe sólo a individuos relacionados con ella. El resto de los clientes de nuestra firma no se ha visto afectado. Se está realizando una auditoría externa por el estudio Pignatta y Usal y no se han constatado otras personas afectadas fuera del círculo de esta persona”, aseguró Baeremaecker y Perera.

Y agrega: “Nuestra compañía —con más de 50 años de experiencia en el mercado local e internacional y sujeta a la regulación y controles del Banco Central del Uruguay (BCU)— ha denunciado en forma inmediata y voluntaria el caso a las autoridades y a la Justicia en el mes de octubre, siendo actualmente la causa investigada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Tercer Turno”.

Según informó el diario El País, nueve de los damnificados por esta supuesta estafa, denunciaron a un corredor de bolsa y también al cambio con el que operaba la firma. Andrés Ojeda, abogado de las víctimas, dijo al mismo medio que el monto de la maniobra supera los US$ 10 millones.

La denuncia presentada, al que accedió El País, expresa: “Si bien los representantes de la firma responsabilizaron a su empleada, resulta poco creíble sostener que ellos no tuvieron participación, conocimiento o al menos sospecha de los hechos delictivos que se denuncian”.

Fuentes al tanto del caso comentaron a El Observador que el monto de las maniobras no es de US$ 10 millones, sino que es de US$ 2,7 millones, de los cuales solo US$ 800 mil corresponden a clientes directos del corredor Baeremaecker y Perera.

Ahorros

La trama comenzó en octubre

Según informó el El País, el pasado 28 de octubre los abogados de la firma de corredores de bolsa presentaron una denuncia ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol.

En la denuncia, a la que también tuvo acceso El Observador, se señala que la funcionaria denunciada mantenía un vínculo con la empresa cumpliendo la función de agente que capta clientes a cambio de una comisión, conocida en la jerga como “introducing broker”.

La denuncia fue ampliada el 5 de noviembre, cuando, según informó El País y según puede leerse en el documento presentado, se descubrieron “nuevas maniobras de la denunciada” que “pueden involucrar a otras personas”.

En la denuncia se enumeran las seis maniobras irregulares que se detectaron y que supuestamente habría realizado la denunciada.

Retiros de dinero en efectivo o mediante cheques de los corredores de bolsa de la cuenta de clientes de la empresa, sin que exista comprobante firmado de entra, ni documentación adjunta de respaldo de la instrucción de retiro. Cheques de la firma, a la orden de clientes, que la denunciada entregó a un cambio ubicado en Ciudad Vieja con la finalidad de ser depositados en la cuenta de esos clientes en el exterior, que luego fueron depositados por ellos en cuentas de clientes diferentes al del origen de los fondos. Depósitos o transferencias realizadas por clientes directamente a la cuenta del cambio ubicado en Ciudad Vieja y que no fueron ingresados a las cuentas de la firma de corredores de bolsa. Intercepción de cheques o letras de cambio de los clientes que la denunciada pasaba a retirar por sus domicilios o le entregaban en lugares distintos a las oficinas de la firma de corredores de bola, los cuales no eran ingresados a las cuentas de la empresa y que eran cobrados a través del cambio ubicado en Ciudad Vieja. Transferencia desde el Banco Central del Uruguay (BCU) directamente a la cuenta del cambio en Ciudad Vieja, a nombre de clientes de la firma de corredores de bolsa, que eran a su vez transferidos a terceras personas. Situación de determinado inversionista que depositó en la empresa US$ 140.500 y que hoy posee US$ 88.401. Este cliente recibió de la denunciada tres entregas de dinero por US$ 168.299, US$ 86.653 y US$ 70.000 totalizando la suma de US$ 324.946 que, según sostienen desde la empresa denunciante “excede totalmente la posición del cliente y para la que no existe ninguna justificación”.

En la denuncia presentada también se expresa la “necesidad urgente de profundización de la investigación y de que la Fiscalía solicite medidas cautelares sobre la denunciada”.