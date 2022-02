Cosse dio marcha atrás a donación que la IM había hecho al Frente Amplio para actividad de recaudación contra la LUC

La Huella de Seregni ya estaba de por sí agitada por los dirigentes que cruzaban rumbo a la Mesa Política –que sobre las 18 de la tarde del lunes estaba por arrancar–, cuando al habitual movimiento se le sumó la llegada de una donación al vestíbulo sobre la calle Colonia.

Se trataba de unas cajas con remeras y mochilas que arribaban al Frente Amplio para usar en la correcaminata prevista para el 6 de marzo, una actividad que se planificó como de recaudación hacia la campaña del referéndum por los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Los materiales eran una donación de la Intendencia de Montevideo (IM), y esa misma tarde se guardaron en el edificio sede del Frente Amplio, a la espera del evento que tendrá lugar en unas semanas y a sabiendas de cuál era su origen.

El Observador consultó en la tarde del miércoles a la intendencia comandada por Carolina Cosse respecto al aporte que había llegado a la fuerza política dos días antes. Una hora después del llamado, desde el gobierno departamental se comunicaron para decir que se había tratado de una "donación sin autorización", y que por esas mismas horas se estaba gestionando su devolución por parte del Frente Amplio.

Tras la consulta, Cosse ordenó retirar la donación, según dijeron desde la Intendencia. Este miércoles, desde la comuna se contactaron con el Frente Amplio para que devolviera las cajas con bolsos y remeras. Las fuentes de la IM dijeron a El Observador que se evaluaría la toma de medidas ante el episodio constatado.

Consultado por El Observador respecto a la situación, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, respondió: "Ya se devolvieron. El Frente Amplio no las quiere. Ni bien se comunicó a la presidencia, mandamos devolver algo que no queremos ni precisamos". El dirigente consideró que "es muy correcta la decisión que tomó el Frente Amplio y es muy correcta la decisión que tomó la intendenta de Montevideo".

Ante la mención de que la donación se recibió, se identificó y se guardó, y el hecho de que la devolución llegó a raíz de una consulta de prensa, Pereira declaró: "Te contesto lo real: informado el presidente de que estaban ahí, las mandó devolver. Y actuaríamos igual si viniera una casaca de la Intendencia de Lavalleja. Las mandaríamos devolver". El presidente aseguró que su partido "no desarmó ningún paquete" y que "no las iba a usar".

Esta no es la primera vez que la IM y el Frente Amplio quedan envueltos en una polémica por donaciones. En febrero del año pasado –en el marco del cincuentenario de la fuerza política– la coalición de izquierda acopió varios aportes de alimentos no perecederos para ollas populares. Se trató de una idea que la propia Cosse –que recién había asumido como intendenta– trasladó a la Departamental frenteamplista en Montevideo, y a la que luego se sumó todo el Frente Amplio, a través una invitación realizada en conjunto por la jerarca y el entonces presidente Javier Miranda.

Para llevar adelante la iniciativa se dividieron los productos en función de la terminación de la cédula (del 0 al 9) y se pidió a los militantes que incluyeran junto a los alimentos una "cartita" para transmitir la solidaridad y una "carga frenteamplista" en el mensaje que llegaría a los más golpeados por la emergencia sanitaria.

"Miles de kilos" fueron acopiándose en los comités, y el martes 9 de febrero de 2021 Cosse anunció que la IM se haría cargo de la distribución a través de la logística montada por el Plan ABC de la comuna. La propuesta no estuvo exenta de cuestionamientos internos, y derivó incluso en el malestar por el "fuego amigo" disparado a través de declaraciones en los medios.

El Partido Nacional denunció entonces que la iniciativa "rozaba el proselitismo", al tiempo que el Partido Colorado planteó su "temor" de que con los "recursos de la intendencia" se haría "proselitismo político". Los blancos resolverían más tarde convocar un llamado a sala a la jerarca, instancia que se concretó más de tres meses después y de manera virtual, ante la situación sanitaria de la época.

Según recabó en aquella fecha El Observador, los dirigentes de la Mesa Política del Frente Amplio habían llegado a la conclusión de que era mejor repartir los alimentos a través de la intendencia que mediante la estructura, en tanto ahí sí las críticas de proselitismo hubieran tenido asidero.

El Partido Colorado, a través de su Comité Ejecutivo Departamental, pidió a la IM que se retiraran las cartitas de los alimentos. La propia intendenta contestó a las pocas horas que aceptaba la sugerencia, y que retirarían los mensajes de los militantes.

"Agradezco la honestidad del planteo que me formulan, y la altura con la que fue redactado. Puedo comprender la incomodidad que me transmiten respecto a la existencia de misivas populares alusivas a una determinada efeméride partidaria, y es por ello que he dispuesto que las mismas sean devueltas al Frente Amplio, con las explicaciones y el agradecimiento correspondiente", escribió entonces.