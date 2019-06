Cosse se sumó a Martínez en rechazo a usar Guardia Nacional en caso de aprobarse reforma

Los precandidatos frenteamplistas Carolina Cosse y Mario Bergara fijaron posición sobre las declaraciones del exintendente de Montevideo y su competidor en las elecciones internas, Daniel Martínez, quien aseguró este jueves que si resulta electo presidente y, al mismo tiempo, se aprueba la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el blanco Jorge Larrañaga, no hará uso de la Guardia Nacional integrada por 2 mil militares.

Martínez dijo el jueves en una entrevista con Puntos de Vista de Radio Uruguay que si el plebiscito triunfa en octubre le dirá "gracias, muy amable" a la posibilidad de hacer uso de los militares. El frenteamplista argumentó que la reforma no dice que sea obligatorio "poner militares en la calle". "Obligación no hay", dijo y agregó que la ciudadanía "habilita" al Poder Ejecutivo a hacer uso de la guardia.

En una línea similar, la exministra de Industria, Carolina Cosse, señaló en una entrevista con Buen Día Uruguay que hará "todo lo posible" para no tener que utilizar la Guardia Nacional propuesta en la reforma constitucional que impulsó Larrañaga y que será plebiscitada en octubre.

"La voluntad popular es la voluntad popular. Yo no estoy de acuerdo con la reforma que propone el senador y he expresado que me parece un error modificar la Constitución para implementar algunas de las cosas que están en la propuesta porque, si existiera algún cambio de escenario en Uruguay, la posibilidad de tener los militares en la calle me parece un riesgo enorme. Comparto la preocupación por la seguridad", dijo Cosse.

La precandidata dijo a continuación que hará "todo lo posible porque no sea necesario usarlo (al cuerpo de militares)" pero afirmó que jamás podrá "negar lo que está en la Constitución".

"Haré todas las medidas que sean necesarias en términos de medidas de seguridad para que no haya que tener los militares en la calle", dijo. "Yo creo que es un grave problema tener a los militares (en la calle) porque además no están formados para cumplir funciones policiales. La dominancia la pondríamos en la política para que eso no sea necesario", agregó.

El precandidato blanco Jorge Larrañaga no tardó en recordarle a Martínez que hasta la dictadura cívico-militar acató el "veredicto de las urnas" después de que fracasó el plebiscito de 1980. El senador nacionalista calificó las declaraciones de Martínez como agraviantes para la democracia.

En tanto, el expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, aseguró que "si se vota la reforma, hay que aplicar lo que diga". "No nos hemos ni puesto a pensar en la implementación, pero después tendrá que haber una reglamentación y lo que diga la ley será lo que cualquier gobierno tendrá que cumplir. Si se vota la reforma, hay que aplicar lo que diga", aseguró en declaraciones recogidas por radio MonteCarlo.

Además, Bergara recordó que es contrario a la "militarización".