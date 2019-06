Si es electo presidente, Martínez no habilitará la creación de una Guardia Nacional

El precandidato frenteamplista Daniel Martínez aseguró que, si es electo presidente, no dará lugar a la creación de una Guardia Nacional conformada por 2.000 militares para colaborar con la policía, como propone el plebiscito que impulsa el nacionalista Jorge Larrañaga, que será votado en octubre. "No dice que es obligatorio poner (militares) en la calle; obligación no hay", afirmó el exintendente de Montevideo este jueves, entrevistado en el programa Puntos de Vista (Radio Uruguay). "La ciudadanía 'habilita a', mi posición es 'gracias, muy amable'", zanjó.

Martínez explicó que está convencido de que la colaboración de los militares en las tareas de la policía "no ha servido para nada". A su entender, la medida más eficiente para combatir la inseguridad supone la coordinación entre distintos organismos, de los cuales destacó los gobiernos departamentales y los ministerios del Interior, Salud Pública, Vivienda, Educación. Un ejemplo de ello, según Martínez, son los operativos encabezados por el sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

El precandidato reafirmó su postura cuando la periodista le preguntó si, en caso de triunfar en las elecciones nacionales, no "tendría en cuenta" la propuesta. El socialista expresó que la "versión represiva" de aumentar las penas que los gobiernos blancos, colorados y frenteamplistas aplicaron en los últimos cuarenta años solo logró una cosa: "Tener las cárceles llenas de gente y, por otro lado, que el delito siga aumentando en todas sus ramas".

El texto de la reforma que impulsa Larrañaga indica que la Guardia Nacional “dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo”.

En enero de este año, la jurista Carmen Asiaín, expresó que si bien la creación de una guardia es obligatoria si se aprueba el plebiscito, será el Poder Ejecutivo quien coordine la forma en la que funcionará ese nuevo organismo. “Se podrá usar o no porque estará creada pero las funciones las dispone el Poder Ejecutivo”, afirmó.

La propuesta indica en su último artículo que “la presente reforma entrará en vigencia inmediatamente después que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito”. Eso significa que, de aprobarse, será el actual gobierno el que deberá llevar adelante esos preceptos constitucionales. ”Hay que hacerlo o hacerlo al momento de que entre en vigencia. Al otro día de ese último domingo de octubre hay que ejercer eso (que mandata la reforma). La Constitución es una norma superior y de aprobarse, todos (sea el gobierno que sea) estarían obligados a llevarla a cabo)”, ratificó Asiaín.

El constitucionalista José Korzeniak, en tanto, opinó que “una vez incorporado si se aprobase el plebiscito para lo cual requiere que la mayoría vote por sí (más del 50% del padrón electoral), entonces es de aplicación obligatoria. Incluso es aplicable aunque no sea reglamentado”, dijo.

El jurista basó su respuesta en el artículo 332 de la Constitución, que indica precisamente que no es necesaria una reglamentación extra para que una norma constitucional entre en vigencia. Ese artículo establece que “los preceptos de la Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas”.

A comienzos de año, el precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou se expresó en la misma línea que Martínez, aunque fue menos tajante. “Si en octubre la ciudadanía opta por más herramientas, se pueden tener para utilizar o no”, había dicho, lo que generó la respuesta casi inmediata del sector Alianza Nacional.

Las cuatro propuestas de la reforma

1. Guardia Nacional

La reforma propone crear una Guardia Nacional formada por hasta 2000 militares que colaboren en determinadas tareas con la policía. De aprobarse esa reforma, será competencia de la Guardia Nacional “velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes”; “amparar a las personas en el ejercicio de sus derechos individuales, susceptibles de ser vulnerados por conductas delictivas y “llevar a cabo todas las acciones necesarias para combatir el narcotráfico y todas las manifestaciones de crimen organizado”.

2. Cumplimiento efectivo de las penas

La reforma también propone comenzar a aplicar el “cumplimiento efectivo de las penas” para determinados delitos. Eso quiere decir que en casos de violación, abuso sexual, rapiña, copamiento, extorsión, secuestro, homicidio agravado, trata de personas o delitos de estupefacientes no se podrá aplicar la libertad anticipada. Quien haya cometido esos delitos tampoco podrá gozar de libertad vigilada y vigilada intensiva.

3. Cadena perpetua revisable

Con el plebiscito también se propone que para delitos de violación o abuso sexual y homicidio a menores, así como homicidio especialmente agravado a adultos, se establece la reclusión permanente. Esa pena podrá ser revisada a los 30 años de condena si se comprueba que está efectivamente rehabilitado.

4. Allanamientos nocturnos

El proyecto también pretende permitir que la legislación regule los allanamientos nocturnos en lugares donde se sospecha "fundadamente" que se están cometiendo delitos. Actualmente, solo se pueden realizar allanamientos cuando todavía hay luz del sol.