Martínez y la URSS: "Tengo ganas de darle un abrazo a los compañeros que molesté"

"Tengo ganas de darle un abrazo a Óscar Andrade y a través de él a todas y todos los compañeros a los que molesté con mis declaraciones", escribió este jueves el precandidato del Frente Amplio Daniel Martínez.

Aunque el mensaje –difundido en su cuenta de Twitter– incluía un aliento a su competidor en la interna de cara al debate de la noche de este jueves con el colorado Ernesto Talvi, también apuntaba a descomprimir la tensión generada a raíz de sus cuestionamientos a la Unión Soviética (URSS), realizados el pasado viernes durante una gira de campaña en San José y que consignó El Observador.

"¿Quién dijo que tiene que ser todo del Estado? Yo no estoy de acuerdo. La Unión Soviética para mí ni siquiera era socialista. Fue un desastre. Además, socialismo sin democracia no existe. Fue una vergüenza y todavía estamos pagando los horrores que hizo la URSS, porque el campo progresista terminó identificándose con una experiencia lamentable”, comentó Martínez ante una veintena de militantes de la pequeña localidad de Rodríguez, en San José.

Sus dichos generaron malestar en varios dirigentes y militantes del FA, especialmente entre los comunistas. El secretario general del Partido Comunista Juan Castillo dijo a El Observador que no compartía "para nada lo que dijo" Martínez. "No ubicarse en el contexto, en la coyuntura que existía, es perderse gran parte de la referencia y puede derivar en conclusiones totalmente erróneas y que no son las que queremos o necesitamos en la izquierda", advirtió. En redes sociales fueron varios los frenteamplistas que se expresaron en contra de las valoraciones del hoy favorito para ganar la interna oficialista.

Además de su abrazo a los ofendidos, Martínez le deseó suerte a Andrade para esta noche. "Al Boca decirle, además, que hoy de noche la razón y el corazón frenteamplista latirán fuerte escuchándolo", escribió.