Larrañaga fustigó a Sartori por "Vivir sin miedo" y evalúa denunciarlo

La decisión del precandidato nacionalista Juan Sartori de apropiarse del eslogan “Vivir sin miedo”, con el que se conoce a la reforma constitucional que impulsa Jorge Larrañaga, molestó al líder de Alianza Nacional.

El spot, que tiene una duración de 15 segundos, muestra el momento en que un delincuente roba una moto y, tras esa escena, la víctima del hurto dice a cámara: “Si querés vivir sin miedo, votá a Sartori”.

Entrevistado en el programa Doble Click de Del Sol FM, Larrañaga consideró que la pieza era una “extralimitación desbocada” y que Sartori estaba pasando “líneas que nunca antes se pasaron”.

“Esperemos cualquier cosa porque es una forma de operar que no se condice con lo que es un integrante del Partido Nacional”, dijo y resaltó que le llamaba “poderosamente la atención de gente que pertenece al partido y tendría que poner límites” no los ponía “frente al poder desbocado y mal utilizado del dinero”, agregó aunque no quiso especificar si se refería a la senadora Verónica Alonso, que en los últimos meses se sumó a Sartori luego de haberlo criticado.

El líder de Alianza Nacional consideró que Sartori se cree que “vale todo” y que el sector del empresario cosechará el 30 de junio lo que está “sembrando”. Larrañaga aseguró que ese día las urnas lo mostrarán peleando el primer puesto, bastantes puntos más arriba de lo que lo ubican las encuestas actualmente. Este miércoles, los últimos datos de Cifra le dieron 18 puntos, 8 puntos menos que los que recibe Sartori y 20 menos que los que obtiene Luis Lacalle Pou.

Larrañaga dijo que junto a su equipo están "valorando" si denunciar a Sartori, aunque en principio consideró que se trataba de una acción que falta el respeto "a quien integra una misma colectividad política". "Lo vamos a analizar porque es grotesco, es como que tome el eslogan de Daniel Martínez y diga el nuevo impulso, Larrañaga presidente”, graficó.

Por último, el senador dijo que no podía quedarse callado “frente a esta gente que permite que se lleve adelante una campaña de esta forma” y que “nadie puede aspirar a un cargo” realizando este tipo de acciones.