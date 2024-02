Coti Romero y Nacho Castañares fueron vistos a los besos en un boliche

Este sábado, los ex participantes de Gran Hermano, Coti Romero y Nacho Castañares, se vieron envueltos en un escándalo cuando se filtró un video de ambos besándose en un boliche.

Las imágenes fueron difundidas a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM, el programa conducido por Ángel de Brito. En el video se muestra el preciso instante en que comparten un beso, lo que desató un intenso debate en las redes sociales.

Es importante destacar que a mediados de noviembre del año pasado surgió la versión de que Coti habría mantenido un romance con su ex compañero de reality mientras este aún estaba en una relación con Lucila "La Tora" Villar. Sin embargo, en ese momento, la influencer se encargó de desmentir estos rumores. Asimismo, el romance llegó a su fin meses atrás y pasado un tiempo al joven se lo vinculó con otra exparticipante del reality, Romina Uhrig. Sin embargo, ambos lo negaron.

"Me cuentan que Coti también se apretó a Nacho estando con la Tora. Hizo todo el casting de Gran Hermano", mencionó el conductor del programa de América después de que se rumoreara que la mediática también había tenido un encuentro amoroso con Marcos Ginocchio.

En este contexto, Coti se dirigió a sus más de dos millones y medio de seguidores en Instagram para abordar ciertas especulaciones. "Me veo obligada a hacer estas historias porque se están diciendo cosas que nada que ver. Se están diciendo cosas que no pasaron. Cuando es algo que no es así, yo salgo a desmentir. Si no, me quedo callada, porque sé cómo son las cosas", afirmó, antes de abordar específicamente los rumores.

"No pasó nunca, ni va a pasar tampoco. Yo la quiero con todo mi corazón a la Tora, estuvo para mí en un momento en el que yo estaba mal también. No estuve con Nacho, jamás, no se me pasó por la cabeza tampoco. Siempre lo vi como un amigo y de hecho casi nunca nos cruzamos en la Bresh y siempre que lo vi estaba Lucila con él", explicó Coti.

"Sé que hay una persona inventando muchas cosas para ensuciarme. Ya hablé con Lu y estoy hablando con Nacho también, estamos todos en shock por esto, es una situación muy delicada pero por suerte quedó todo bien. Yo estoy muy tranquila porque el de arriba que lo ve todo y dejo todo en sus manos", concluyó.

Las imágenes de ambos en la fiesta no pasaron inadvertidas y los internautas reaccionaron al respecto: “¿Ella no es amiga de La Tora? No tiene ningún respeto”; “Nadie puede resistirse a Nacho, incluso las exconcursantes como Sabrina y Denisse están interesadas en él”; “Solo falta Julieta”, y “Coti siempre estuvo interesada en él, de hecho, su novio en la casa se ponía celoso”, entre otros comentarios.