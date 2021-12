Covid-19: científicos piden mantener cuidados en las fiestas pese a contexto favorable

Tras un final de 2020 con incertidumbre por un aumento de casos de coronavirus que desencadenó en una primera mitad de 2021 con miles de contagios diarios, un CTI exigido al límite de su capacidad y un gran número de muertes, Uruguay se prepara para las fiestas de 2021 en un contexto totalmente diferente: 75% de la población vacunada con dos dosis, 40% con tres, casos de CTI y muertes en sus números más bajos, y un número de casos que crece pero está muy lejos de los peores momentos de la pandemia. Pese al contexto, los científicos llaman a mantener los cuidados.

En comparación, el 21 de diciembre de 2020 comenzó a regir la limitación al derecho de reunión, que permitía al gobierno disolver aglomeraciones. Ese día también se confirmó el cierre total de las fronteras por tierra, mar y aire, y la suspensión de ceremonias religiosas hasta el 10 de enero. El Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) recomendó en esas fechas celebrar las fiestas sin brindis ni picadas, y en lo posible en un lugar abierto con personas del círculo más cercano. La vacunación recién era una posibilidad y de fiestas o eventos masivos solo se hablaba de las clandestinas.

En diciembre de 2021 el Ministerio de Salud Pública (MSP) ve la situación como controlada, y no prevé recomendar nuevas medidas para enfrentarse al movimiento y los festejos de Noche Buena, Navidad y Año Nuevo. "Si nosotros cumplimos con las recomendaciones existentes estamos absolutamente convencidos que todo va a marchar como hasta ahora", dijo a El Observador el director general de Salud del ministerio, Miguel Asqueta.

El licenciado en sociología y exintegrante del GACH Fernando Filgueira afirmó a El Observador que Uruguay se encuentra en una situación favorable que permite mantener todo abierto con vacunación, cuidados no farmacológicos en espacios cerrados (higiene de manos y ventilación, por ejemplo), y el rastreo de contactos, hechos que "vinieron para quedarse" a largo plazo. Para Filgueira estas serán las primeras fiestas de la "nueva normalidad", aunque "en una etapa transicional" (con un mundo que experimenta un repunte de casos por la nueva variante ómicron) hasta que el covid-19 pase a ser una "enfermedad endémica".

Del otro lado, el infectólogo pediatra y también exintegrante del GACH Álvaro Galiana aseguró a El Observador que le dan "miedo" estas fiestas porque no se le está dando "trascendencia" a los resultados de ómicron en el mundo y a su posible "efecto delay" en Uruguay, que implica que lo que pasa afuera llegue luego al país. "Estamos mejor que el año pasado, pero el partido no terminó", detalló.

"Está todo escrito"

AFP

Festejos de navidad en Barcelona en 2019

El director de Salud Asqueta explicó que "lo que hay por delante, estos días y lo que quede de la pandemia, es insistir con las recomendaciones existentes", y enfatizó en que "no hay nada nuevo porque no hay que hacer nada nuevo", por lo que desde el MSP no se piensa en ningún mensaje en particular para estas fiestas. "Está todo escrito", concluyó.

Así, las fiestas y eventos masivos, de entre 3.000 y 5.000 personas, requieren la asistencia con el esquema de vacunación completo, pueden durar hasta 7 horas y no imponen medidas sanitarias estrictas, ni tampoco muy presentes en la realización. Para los salones de eventos, el límite es de 800 personas con la vacunación como requisito, y 600 sin vacunación.

El aforo es del 100% para los eventos abiertos de cualquier índole que exijan las dos vacunas contra el coronavirus desde que el 15 de noviembre el gobierno habilitó este nivel de capacidad para las finales de la Copa Sudamericana y Libertadores.

"No hay que regalarse"

Intendencia de Maldonado

La vacunación y la aparente menor gravedad de la cepa ómicron con respecto a las anteriores variantes de preocupación lleva a Filgueira a pensar que "no parece necesario cerrar" más actividades

Para el sociólogo Filgueira sostener los aforos y las medidas no farmacológicas es recomendable, no así la restricción de movilidad y los cierres de distintos sectores, porque la vacunación y la aparente menor gravedad de la cepa ómicron con respecto a las anteriores variantes de preocupación lo lleva a pensar que "no parece necesario cerrar".

Dijo que, si llegara a ser necesario, Uruguay debería haber aprendido que no se debe limitar la atención médica ni la educación presencial, porque puede generar problemas "intertemporales": falla en la captación de casos de VIH/Sida y en la detección a tiempo de casos de cáncer de útero, además de problemas educativos, por ejemplo.

Por su parte, Galiana advirtió que "no hay que regalarse" en esta semana de fiestas, y llamó a "mantener el círculo lo más cerrado posible" y también "mantener las medidas sanitarias" en las reuniones no familiares y cerradas. A las personas que van a los bailes o fiestas masivas, recomendó que "se cuiden" y, si no lo hicieron, "se vacunen con 2 o 3 dosis de la vacuna".

Los niños

Camilo dos Santos

Galiana recordó que ómicron "puede generar severidad" en bebes y niños

El infectólogo pediatra Galiana expresó que los niños han sido "fuente de contagio" en las últimas semanas, con algunos brotes ocurridos en fiestas escolares de fin de año, y llamó a "estar atento a la sintomatología" de coronavirus de los menores.

Los menores de entre 5 y 11 años comenzarán a vacunarse con la dosis pediátrica de Pfizer en febrero, previo al inicio de las clases de 2022. El 3 de enero llegarán 200 mil de estas vacunas, confirmó este lunes el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado.

Galiana advirtió que, a pesar de que ómicron es menos severa que otras cepas, "puede generar severidad" en bebés y niños, por lo que consideró que es necesario que la población le dé "más trascendencia" a la situación mundial actual del coronavirus.