Las finales de Sudamericana y Libertadores tendrán aforo del 100%

Con el aforo del 100% aprobado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para los espectáculos al aire libre, durante el pasado fin de semana, este martes se anunciará que las finales únicas de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores se jugarán sin limitaciones de lugares en las tribunas.

Según pudo saber Referí, este martes se llevará a cabo una conferencia de prensa a la hora 12.30 en Torre Ejecutiva en la que participará el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá e integrantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y de la Conmebol, en la que, entre otras cosas, se anunciará que se aprueba el 100% para el retorno del público al fútbol.

Diego Battiste

El césped renovado del Centenario es uno de los puntos altos que presenta el Monumentl al Fútbol Mundial

Cabe recordar que la final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo este sábado 20 a la hora 17 entre Bragantino y Athletico Paranaense en el Centenario, el rival que eliminó a Peñarol de las semifinales.

Por su parte, el partido decisivo de la Copa Libertadores se disputará en el mismo escenario, el sábado 27 entre Flamengo y Palmeiras, y también a la misma hora.

¿Cómo viene la venta de entradas?

La venta de entradas se realiza exclusivamente a través de internet ya que cada club finalista tendrá un sector designado a la presencia de sus hinchas; es importante recordar que las ventas de los sectores específicos de cada finalista son gestionadas directamente por los clubes con sus hinchadas. Cada hinchada ha tenido fecha y horarios específicos para acceder a la plataforma y realizar la compra del ticket del sector de su club.

AFP

David Terans será uno de los uruguayos que jugará la final de la Copa Sudamericana; Emiliano Martínez estará en el plantel de Bragantino

Según confió una fuente de la AUF a Referí, la venta para la final de la Copa Sudamericana “no ha sido muy exitosa por el momento, aunque aún restan algunos días”.

El pasado 28 de octubre, la Conmebol informó que la Tribuna Olímpica sería de venta exclusiva para residentes en Uruguay.

Mauro Pimentel / AFP

Giorgian De Arrascaeta jugará con Flamengo la final de la Copa Libertadores de América

La misma fuente sostuvo, sin embargo, que el ritmo de venta de boletos para la final de la Copa Libertadores “es muy bueno” y esperan que “el Centenario esté lleno”.

Cabe recordar que, como informó Referí, los precios fijados por Conmebol para la final de la Sudamericana tienen un costo de US$ 100 para la Tribuna Ámsterdam (hinchas de Athletico Paranaense), US$ 100 para la Tribuna Colombes (Bragantino), US$ 150 para la Platea Olímpica, US$ 200 para la Tribuna Olímpica y US$ 400 para la Tribuna América.

Joaquín Piquerez defenderá a Palmeiras en el encuentro decisivo de la Libertadores

Mientras tanto, para la final de la Copa Libertadores de América, se cobra US$ 200 para la Colombes (hinchas de Palmeiras), US$ 200 la Ámsterdam (Flamengo), US$ 300 la Platea Olímpica, US$ 500 la Tribuna Olímpica y US$ 650 la Tribuna América.

Por otra parte, los dos trofeos ya se encuentran en Montevideo y se está realizando un spot por parte de Conmebol que se dará a conocer en los próximos días.