Conmebol fijó precios para las finales de Sudamericana y Libertadores: van de US$ 100 a US$ 650

Conmebol fijó este martes los precios de las entradas para las finales únicas de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores que este año se disputarán en el Estadio Centenario que está siendo refaccionado a tales efectos.

Debido al aforo limitado por el gobierno uruguayo a un 50% se pondrán a la venta poco más de 20 mil entradas.

La final de la Sudamericana se disputará el sábado 20 de noviembre ente Athletico Paranaense, donde juega David Terans, y Bragantino.

Staff Images / Conmebol

David Terans, figura de Athletico Paranaense

Las entradas costarán US$ 100 para la Ámsterdam (hinchas de Paranaense), US$ 100 para la Colombes (Bragantino), US$ 150 para la platea Olímpica, US$ 200 para la tribuna Olímpica y US$ 400 para la América.

AFP

Joaquín Piquerez, titular en el lateral de Palmeiras

La final de la Copa Libertadores se jugará el sábado 27 de noviembre entre Flamengo y Palmeiras. Los hinchas de este último, donde milita Joaquín Piquerez, irán a la Colombes y los del Fla, de Giorgian De Arrascaeta, a la Ámsterdam. Ahí las entradas costarán US$ 200. La platea Olímpica estará a US$ 300, la tribuna Olímpica a US$ 500 y la América a US$ 650.

César Olmedo / Pool / AFP

Giorgian De Arrascaeta se recupera de una lesión para llegar a la final

En ambos partidos, para el sector de la América, se ofrecerán servicios de hospitalidad mientras que para los hinchas brasileños habrá venta de paquetes con operadores turísticos.

La fase de registro para adquirir entradas va desde este miércoles 20 de octubre (mañana) al domingo 24.

La venta de entradas para la Sudamericana inicia el lunes 25 y la de la Libertadores el miércoles 27.

Según comunicó Conmebol, "cada club finalista tendrá un sector designado a la presencia de sus hinchas; es importante recordar que las ventas de los sectores específicos de cada finalista serán gestionadas directamente por los clubes con sus hinchadas. Cada hinchada tendrá fecha y horarios específicos para acceder a la plataforma y realizar la compra del ticket del sector de su club, a ser comunicado directamente con cada club por sus canales oficiales".

"La recaudación de la boletería de ambos partidos será reinvertida en el fútbol del continente, 50% de la recaudación corresponde a los clubes participantes y 50% son para cubrir gastos de la organización y operativa del evento", informó el ente rector del fútbol sudamericano.

Cabe recordar que Conmebol solicitó un permiso especial a FIFA para estirar a 25 minutos el entretiempo para montar ahí espectáculos musicales.