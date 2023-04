Crece el escándalo: Saralegui acusó a Boca Arias de querer coimearlo por un pase a Peñarol y recordó su amistad con un empresario asesinado

La polémica entre el entrenador Mario Saralegui y el contratista de fútbol Gerardo “Boca” Arias sigue creciendo. Luego de que Arias acusara a Saralegui de "volver alcóholico" a su sobrino, el fútbolista Maximiliano Arias, el DT le respondió en duros técnicos e hizo mención a una persona a la que solo nombró con un sobrenombre: "el Bocha".

"Boca porque no contas (sic) cuando fuiste llorando a mi casa más de tres veces por tu sobrino o cuando me querías coimear con el Bocha con US$ 20 mil para que trajeras a Iturralde que vino igual y los 20 mil te los metiste en el orto, te falta huevo, atrevido y cagon. Sos medio pelo….", escribió Saralegui, molesto con Boca Arias.

¿Quién es el Bocha?

Si bien Saralegui no da nombre y apellido de “el Bocha”, el repaso por el archivo lo deja claro: se refiere al representante de futbolistas Washington “Bocha” Risotto, asesinado a principios de 2012 tras recibir ocho balazos en Barrio Sur. “Llegó tu hora”, le dijeron antes de dispararle, en un crimen que la policía investigó como vinculado al narcotráfico.

Washington "Bocha" Risotto

Arias, Risotto y Jorge Rama –expareja de Susana Giménez- protagonizaron por ese entonces una polémica compra tras asociarse y adquirir las fichas de destacadas promesas de Nacional.

En ese entonces Arias desmintió que tuvieran una relación de amistad con Risotto. “Me desvinculé totalmente. Lo conocí hace dos años y nada más. No éramos amigos de antes ni nada. Él es de Palermo y yo de Malvín”, había dicho Arias a El Observador luego de la muerte de Risotto.

“Hace un año y medio que no sé nada de él. Lo único que hice con ellos fue la compra de los juveniles de Nacional. Después él siguió su camino y yo el mío”, agregó.

La polémica se originó por las declaraciones de Boca Arias: "El peor error que tuvo Maxi Arias fue conocer a Mario Saralegui, Ruben Paz y Carlitos Bueno. Cuando debutó en la Primera de Peñarol, lo hicieron alcohólico. Yo se lo digo a él. Lo arruinaron. Tomaba más con Carlitos Bueno, Mario Saralegui y Ruben Paz que estando en la cantina de Unión o de Basáñez", dijo Arias este miércoles a Carve Depotiva.