Crecimiento moderado: las perspectivas de la banca para el próximo año en Uruguay

En 2022 se dieron los primeros pasos para dejar atrás la pandemia de covid-19, lo que generó esperanza en las empresas a la hora de delinear sus estrategias para el año entrante. En este marco, Café & Negocios relevó las opiniones de decenas de altos ejecutivos que aportaron sus perspectivas para su negocio, el sector al que pertenecen y Uruguay. En este contexto, los CEO´s de la banca en Uruguay dieron su visión.

Banco de la República Oriental del Uruguay, Salvador Ferrer

Salvador Ferrer

El panorama externo luce menos alentador que a comienzos del año pasado, en la medida que los motores de la economía global operan a media máquina, con las economías centrales peleando contra la inflación y subiendo tasas de interés, niveles de consumo que van a seguir afectados, y donde quizás la expectativa positiva pueda venir por la normalización de la actividad económica de China, después de prolongados confinamientos.

Por tanto es de esperar un crecimiento económico más moderado; esto viene siendo proyectado por parte del gobierno, y de los principales analistas económicos.

En definitiva, un moderado optimismo respecto del futuro inmediato de nuestro país, una economía abierta al mundo, que en un contexto geopolítico complejo, y una región que no va a ser impulso, tiene perspectivas para ir a más.

El sector bancario debería enfrentar un panorama más alentador para este 2023. Si bien la suba de tasas de interés a nivel internacional no es una buena noticia para Uruguay, en una visión de corto plazo para el sector bancario, que mantiene buenos niveles de liquidez, esto podrá implicar mejores retornos y por tanto resultados. Reitero que es esta una visión exclusivamente de corto plazo.

En el Banco País definimos líneas estratégicas de acción en las cuales estamos enfocados.

Por un lado, lo que tiene que ver con el crecimiento del portafolio. En este sentido tenemos expectativas positivas tanto en el negocio corporativo o empresarial, como en el negocio de personas o familias y el crédito al consumo en particular.

En lo que hace al negocio corporativo, tenemos interesantes proyectos de infraestructura vial para lo cual hemos comprometido financiamiento, así como también varios proyectos de obras e inversiones lideradas por intendencias departamentales que han recurrido a fideicomisos financieros y que desde el Banco hemos apoyado para llevar adelante sus planes. Y por supuesto que estamos preparados para poder ser soporte importante para el crecimiento económico de cualquier proyecto viable, en el rubro que sea, que podamos apalancar. Desde empresas unipersonales, pasando por pymes o grandes empresas, el Banco País tiene que ser un socio importante para sus proyectos.

Al mismo tiempo, en lo que hace al financiamiento de personas y familias, seguimos creciendo de forma importante en el mundo de tarjetas de crédito y hemos facilitado el acceso al crédito al consumo para todos los clientes y potenciales clientes. Otro de los objetivos que definimos tiene que ver con la transaccionalidad digital y el desarrollo del sistema de pagos.

Itaú, André Gailey

André Gailey

Esperamos un 2023 que siga mostrando crecimiento y dinamismo en los negocios, aunque algo menor a lo visto este año. Esto se basa en una región que va a mostrar aún más volatilidad y un contexto internacional donde se consolida un escenario de tasas de interés más altas que el promedio que vimos en el 2022. Vemos el apetito de nuestros clientes para continuar invirtiendo y creciendo, y creemos que Uruguay tiene una gran oportunidad por delante para capitalizar este momento.

Del lado de la macroeconomía, vemos que la prudencia y consolidación fiscal van a continuar, y por el lado de la Inflación vemos que ya está dando muestras de que comienza a bajar y debe continuar este proceso durante el año próximo, ayudada por políticas monetarias y fiscales más estrictas.

El sector bancario está en un cambio profundo en el mundo, donde tenemos la presencia de nuevos jugadores, de las fintech y las bigtech que están entrando. En Itaú Uruguay queremos potenciar nuestra relación con las fintech y por eso tenemos un área específica que trabaja en eso.

Desde Itaú queremos liderar el proceso de transformación alineado con los objetivos estratégicos difundidos por el Banco Central.

Estamos enfocados en construir un banco cercano, ágil, innovador, eficiente y diverso, donde las personas son protagonistas. Trabajamos con el fin de generar valor compartido para accionistas, colaboradores, clientes y sociedad, garantizando la perennidad de los negocios.

En Itaú Uruguay, apostamos a una propuesta omnicanal que garantiza soluciones digitales para las diferentes necesidades de los clientes y, por otro lado, apalanca en el mundo físico la atención humana. Nuestro modelo de negocio pone foco en la centralidad en el cliente; entender qué es lo que necesita, trabajar para mejorar su experiencia y crear y construir con ellos.

El desafío es preparar al banco en su transformación y estar a la vanguardia en el desarrollo del mercado financiero.

La clave está en entender qué es lo que necesita el cliente, trabajar para mejorar su experiencia y crear y construir con ellos.

Santander, Gustavo Trelles

Gustavo Trelles

Si nos podemos quejar es de llenos nomás. En nuestra operación en Uruguay hemos tenido reconocimientos del grupo Santander por estos 40 años en el país. Lo que más destaco es que este aniversario nos encuentra en un momento de crecimiento, comprando empresas, siendo el principal banco privado del Uruguay, teniendo más de seis empresas operando en el país, más de 1.700 funcionarios empleados del grupo en el Uruguay. No es que hace 10 años éramos más grandes, hoy somos mucho más grandes y tenemos perspectivas de seguir creciendo en el Uruguay.

Con la adquisición de las últimas empresas que compramos durante la pandemia— Paganza, New Age Data, Ecolicuá y Credilit—, el grupo ha demostrado la confianza en Uruguay. Es la forma objetiva y solvente de decir que está pensando en muchos más años en el país.

Tenemos un tamaño impresionante en el país, estamos diversificados en todos los segmentos.

Desde el grupo me persiguen para consultarme si hay más negocios por hacer porque están encantados con el país.

Hay un aura excepcional en torno a Uruguay. Basta ver las condiciones que Uruguay ha obtenido en el mercado internacional para financiarse, no es una declaración política, el mundo está diciendo que Uruguay está bien visto y confían en Uruguay. Si haces una emisión por mil millones y tenés cinco o seis mil de demanda es porque hay gente que está buscando invertir en Uruguay.

Scotiabank, Horacio Correge

Horacio Correge

Luego de un año durante el cual la economía uruguaya creció algo por encima de lo esperado, la expectativa que tenemos para 2023 es que se consolide ese crecimiento y, aunque a una tasa posiblemente inferior, el mismo impulse el desarrollo del país generando así oportunidades para las empresas y las personas.

Somos optimistas al respecto y, como actores relevantes de la economía, estamos comprometidos con contribuir con todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea. En este marco, mantener la inflación a raya aparece como uno de los desafíos para el año próximo.

Las personas siguen asignándonos a los bancos un rol clave en su vida cotidiana.

Nos piden que custodiemos sus valores, que las ayudemos a cumplir sus sueños, que les demos beneficios, que les facilitemos sus días. Y en eso estamos trabajando duro con la digitalización como aliada clave. Así que esa seguirá siendo nuestra agenda durante 2023.

HSBC, Geoffrey Fichte

Geoffrey Fichte

En HSBC Uruguay hemos tenido un excelente año 2022 y nuestros clientes son protagonistas de un cambio que hemos decidido liderar en el sistema bancario. Somos el segundo banco privado del país en generación de nuevos ingresos y en rentabilidad sobre el patrimonio, y eso claramente es parte de lo que los clientes buscan. En tiempos de incertidumbre en los mercados internacionales, ser el banco global más grande con presencia en Uruguay fue un elemento muy importante para nuestros clientes y para nuestros colaboradores.

Tenemos por delante un desafío que nos entusiasma mucho y es el de seguir liderando la transformación del sistema bancario en Uruguay. Hemos aterrizado en WTC y ahora allí está nuestro principal centro de negocios. Queremos desterrar el concepto instalado de que ir a un banco es una pérdida de tiempo y para eso hemos transformado algunas de nuestras sucursales en oficinas de negocios, donde las cosas suceden y donde las oportunidades realmente se aprovechan. Somos el banco más digital del país y eso nos permitió derribar la histórica y arcaica tradición de que los bancos en Uruguay atienden de 13 a 17. Estamos cuando el cliente lo necesita, en el lugar que lo necesita. Próximamente vamos a ir a un banco 24x7.

En general, el clima económico uruguayo es favorable, pero tenemos que sostener eso de cara al próximo año, y para lograrlo debemos ser más competitivos y abrirnos al mundo.

Tenemos todo para lograrlo. Recuerdo que cuando llegué a Uruguay hace 5 años me explicaron un dicho muy utilizado que dice “estornuda Argentina y nos engripamos nosotros”. Creo que ya es hora de ir tomando nota de que eso ya no es tan así, solo con mirar a los costados se nota a las claras que no estamos engripados. Tenemos la oportunidad por delante si Uruguay sigue jugando bien sus cartas.

BBVA, Alberto Charro

Alberto Charro

Proyectamos el 2023 como un año desafiante y con oportunidades.

Nuestro servicio de estudios, BBVA Research, estima un crecimiento del PIB del 3% para Uruguay en 2023 y esto, sumado al casi nulo crecimiento demográfico, nos impone el desafío de crecer de una manera diferente: calidad versus cantidad.

Potenciaremos el crecimiento en todas nuestras líneas de negocio, fortaleciendo la financiación a las familias tanto en consumo como en hipotecas, priorizando los productos eficientes.

Asimismo, sostenemos que el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Tanto en el mundo de empresas como de particulares seguiremos apoyando al mercado y continuaremos con la financiación de grandes proyectos, buscando permanentemente la inversión externa para seguir haciendo crecer al Uruguay.

Uruguay cuenta con un sistema financiero consolidado, del que participamos varios de los bancos referentes a nivel mundial junto con una banca pública muy competitiva.

La rigidez del sistema y un mercado acotado nos limitan el crecimiento, pero buscamos ser los mejores para que los clientes elijan a BBVA. Uruguay es un país referente a nivel mundial por su respeto a las instituciones, su estabilidad y credibilidad.

Pero, además de estos excepcionales atributos, Uruguay se encuentra en una posición privilegiada en materia de sostenibilidad –prioridad estratégica compartida con BBVA-. En ese sentido, el país tiene desafíos que cumplir que lo pueden posicionar como referente a nivel mundial en materia de, por ejemplo, producción y exportación de hidrógeno verde.

BBVA en Uruguay se encuentra comprometido y preparado para acompañar al país en la transición hacia el futuro verde e inclusivo.