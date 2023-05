Creó Puérpera Mía, un emprendimiento para ayudar el posparto de las mamás

Natalia Villanueva es mamá de Martina y de Salvador. Como muchas otras mujeres, con la llegada de sus hijos sintió disonancia entre su quehacer diario y su nueva realidad. Siguiendo su llamado a alivianar el día a día de las mamás debutantes, creó Puérpera Mía. Hoy, años después y pos llegada de su segundo hijo, se animó a más y creó la Guía Maternidad, una guía digital con todos esos contactos e información que una nueva mamá agradecerá, que tendrá además dos jornadas de sensibilización sobre salud mental en las mamás, los próximos 4 y 5 de mayo de 17 a 19 hs en la Intendencia y con entrada libre.

¿Qué impulsó Puérpera mía?

Con la llegada de mis hijos sentí ganas de hacer algo por otras mamás, una empatía total. Puérpera Mía surgió en mi primer puerperio. En ese primer embarazo, me estaba mudando de casa, estaba muy en otra y al tener a Martina empecé a transitar un montón de cambios que llegan con los hijos y ahí recién me di cuenta que me faltaba información. El parto había sido bastante medicalizado. Empecé a investigar y me puse a pensar por qué pasan esas cosas, por qué no se me esperó para parir de otra manera. Tuve inducción, me rompieron membranas. Tuve 18 horas de parto, intensas. No me acuerdo de muchas de esas horas, hoy. Algo bloqueé.

¿Qué pasó en ese posparto?

Si bien fue acompañado, sentí que me faltó saber qué me iba a pasar. No había visto en ningún lado que las madres lloraban. Y yo me acostaba a dormir y lloraba. Como le pasa a otras mamás, estaba sola todo el día porque mi esposo trabajaba. Además, entiendo que a él le costó más encarar esto de la paternidad, darse cuenta del cambio. Con el segundo está mucho más ducho.

Con Martina te diste cuenta que había que mirar al bebé pero también, y mucho, a la mamá…

Claro. Con la llegada de mi hija me pasó que empecé a estar invisible. Si comía, si dormía, era lo mismo. Entonces pensé en lo bueno que sería poner el foco en la mamá para que se sienta bien, para que eso redunde en el bebé.

El sueño de la mamá trastorna el sueño del bebé. Es una bola de nieve, entonces siempre digo que poner el foco en la madre hace que toda la familia empiece a funcionar bien.

Puérpera Mía empezó en conjunto con otras mujeres que hoy son mi equipo. Armamos un kit de recuperación posparto para mamás, que incluían cosas distintas, desde botellitas con agua, aceititos con rico olor, almohadillas que te dan calor, con olor a lavanda, chocolates. Empezamos con eso en redes, apuntando a brindarle bienestar a las mamás, con regalos para que los amigos y familias pudieran hacerles. Ese kit va con una carta mía adjunta, donde les cuento sobre lo que les está pasando, lo que les va a pasar, y eso ayuda. ¡A las mamás las alivia!

Con Martina llegó Púerpera Mía y con Salvador otro emprendimiento. ¡Cuánta creatividad en tu maternidad!

Con Salvador, que nació con parto en domicilio, surgió la idea de hacer una guía con todo lo que yo quería saber al inicio. A partir de Puérpera Mía me había vinculado con psicólogas, doulas y demás, entonces, mi red se amplificó en esa área. Participé justo de una expo y pensé lo bueno que sería unir fuerzas de otras emprendedoras.

En ese segundo parto me llené de energía. A las dos semanas de ese nacimiento ya estaba con energía para seguir expandiendo y haciendo cosas; me vino un boom de creatividad. En mayo de ese año tiré la idea a la red de doulas y psicólogas con quienes ya hablaba, a ver si se prenderían a estar en una guía y todas apoyaron.

¿Qué es GUÍA MATERNIDAD y qué harán este mayo, en el marco del mes de la madre?

La guía es un recurso para acercar a las familias y los profesionales que acompañan desde la búsqueda de embarazo, hasta el nacimiento, postparto y primeros años de crianza.

Trata temas como los cuidados centrados en la familia, como eje para una crianza sana, tanto para los hijos e hijas como para los adultos referentes. Es una red de apoyo fundamental en estas etapas de la maternidad.

El próximo 4 y 5 de mayo se realizarán las primeras jornadas de sensibilización sobre el cuidado de la salud mental materna. Hablaremos sobre depresión postparto, carga mental, red de contención, búsqueda de embarazo, cambios durante la gestación, violencia obstétrica, entre otros temas relacionados. Son jornadas gratuitas y abiertas en el salón rojo de la Intendencia de Montevideo.