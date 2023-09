Cristian Castro cambió Uruguay por Argentina y reveló la curiosa razón por la que se mudó

Después de pasar un año radicado en Punta del Este, en donde entre otras cosas se anotó a una licenciatura de una universidad privada y dio varias entrevistas, el cantante mexicano Cristian Castro se mudó recientemente a Buenos Aires, en donde se encuentra promocionando el último disco de su banda de metal, La Esfinge.

En el marco de esa gira, Castro ha dado varias entrevistas en medios argentinos, y en una que se publicó recientemente en La Nación, el músico reveló la razón por la que decidió pasar de Uruguay a Argentina.

"Creo en el lugar que me va llamando. Acá se está dando la llamada de este disco que tenía que ser lanzado en la Argentina. Sigo mi llamada musical", comenzó.

Pero luego confesó algo más: "(Sigo) la (llamada) romántica también. Vengo siguiendo a una chica secreta. Estoy en la Argentina también para estar cerca de una chica a la que amo desde hace más de diez años. ¿Es mi secreto? Sí. Quizá no me lo digo a mi mismo, pero es un reflejo de la tristeza y de la penuria que siento desde 2010. Me sigo sintiendo enamorado. Ella está acá en Buenos Aires. Y siento que acá se mueve bien la industria de la música", concluyó.

Lo cierto es que hasta hace no demasiado Castro aseguraba estar muy "conectado" con Uruguay, y en una entrevista con El Observador publicada en mayo de este año, hablaba de su ahora ex país de residencia de la siguiente manera: "Me gusta mucho la línea más o menos recta que han tenido en su estabilidad política y creo que emocional también. Veo que se tratan muy bien entre ustedes, eso es lo que me gusta de Uruguay. Veo que hay personas tímidas, igual que yo, y eso me gusta. Me gusta la timidez uruguaya, la disfruto, y me gusta el intelecto y la estética uruguaya también".