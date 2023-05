Cristian Castro: "Soy un poco trágico y también colérico, y estoy disfrutando mucho la decadencia"

“Qué gusto verlos, gracias por venir. ¿Los asusté con mi nuevo pelo fluorescente? ¿Cómo están?”. Cristian Castro entra a la sala de conferencias del Hotel Radisson con un impecable traje de tres piezas, el cabello platinado, la voz suave y la sonrisa a medias.

Este domingo, en el marco del día de la madre, el cantante mexicano dará su primer espectáculo desde que se radicó en Uruguay en agosto de 2022. The Hits, será un repaso por los grandes éxitos del intérprete de canciones como Azul, Lloviendo estrellas y Por amarte así. Pero también un adelanto de su nuevo material con París es una trampa.

“Anhelaba este encuentro entre nosotros. Yo los tengo en un lugar tan alto a los uruguayos, por eso vine a vivir acá. No crean ustedes que fue como algunos de mis compañeros por conveniencia. Luego descubrí que había muchas ventajas de poder vivir en el Uruguay quizá, pero en realidad mis motivos fueron muy legítimos y fueron solamente porque los escogí. Ojalá que ustedes me escojan poco a poco y les guste mi recital, mi momento también y el nuevo disco que viene bien”, comenta.

El nuevo disco de 15 canciones fue grabado en Uruguay, en el estudio Mastodonte de Gastón Ackermann, a quien definió como “un descubrimiento lindísimo”. Un álbum con baladas románticas e intensas, pero también un tema country que le dedica por primera vez a Mikhail, el segundo hijo de su matrimonio con la abogada argentina Valeria Liberman. “Así soy yo, un poquito desbordado y me gusta desbordarme en la interpretación. Ese es mi producto principal”, sostiene.

“Estoy visualizándome en Uruguay, con muchas ganas de aferrarme a él”

A partir de una reflexión sobre el ritmo de vida que llevaba en los Estados Unidos, Cristian Castro decidió que necesitaba conectarse con Latinoamérica y en esa búsqueda de conexión lo trajo hasta Uruguay. Más precisamente, a Punta del Este.

Consultado sobre esa "desescalada" al panorama Uruguayo, pero manteniendo la vista en la inserción de la industria internacional, Castro comparte su visión del panorama musical. "Aplaudo esa disciplina de muchos compañeros que veo que arduamente están luchando por su carrera en el TikTok, en el Instagram, con participaciones, duetos, productores, conciertos, puestas en escena, viajes internacionales y que realmente quieren internacionalizarse tanto. Me encanta. Pero no me suena congruente en mi mundo. No me suena tan congruente ver a tantos compañeros forzando el día a día con duetos, con participaciones y participaciones y participaciones”, dice y explica que siente “un poco forzada” la situación de la industria, especialmente en el norte.

“La verdad es que arranqué chico y siento que he perdido mucha realidad de lo que es la continuidad de mi vida. Estoy muy distante de muchas cosas, me siento lejano cada día más. De por sí soy un poco trágico y también colérico, pero me gusta mucho achicarme en lugar de agrandarme. Estoy disfrutando mucho la decadencia. Me gusta mucho no solamente que esté todo bien y decir las respuestas correctas, me gusta mucho equivocarme, me gusta mucho ese cantante que se equivoca, ese cantante que hace un ridículo, hacer un descaro también, a veces soy descarado”, comenta.

Sintió que, después de 30 años, Estados Unidos ya no era el lugar para él. Necesitaba “algo latino”. Después de pensar en Chile como un posible país de acogida, se decidió por Uruguay. “Me gusta mucho la línea más o menos recta que han tenido en su estabilidad política y creo que emocional también. Veo que se tratan muy bien entre ustedes, eso es lo que me gusta de Uruguay. Veo que hay personas tímidas, igual que yo, y eso me gusta. Me gusta la timidez uruguaya, la disfruto, y me gusta el intelecto y la estética uruguaya también".

Foto: Leonardo Carreño.

Conferencia de Cristian Castro en Uruguay

Cristian Castro dice que está “explorando” qué puede encontrar en este país en un momento en que llegó también para buscar un desarrollo espiritual, en un momento en que se siente "perdido".

"Estoy náufrago hace tiempo y este naufragio me gusta", comenta.

El cantante dijo además que se visualiza en este país con muchas ganas de “aferrarse”. Lo ve como un lugar para instalarse definitivamente. “Estoy en un momento bastante difícil de mi vida, empiezo a reflexionar realmente si ha valido la pena lo que he hecho, quisiera hacer que valga más la pena. No sé si mis triunfos han sido del todo completos. Me gustan mis canciones, lo que han logrado, pero creo que se puede hacer más y creo que para eso está Uruguay, para mostrarme que todavía puedo engrandecerme más quizá como alma, como espíritu, también como compositor, como profesionista. Tengo decisiones que hacer, que ojalá me ayude Uruguay dentro de lo musical”.

En lo musical, Uruguay también se está empezando a colar en el repertorio de Castro. En un encuentro en Buquebús conoció a Ruben Rada, que hace poco tiempo le entregó un candombe para su próximo disco. "Se va metiendo la idea de Uruguay. Ojalá que yo le sume algo a la esencia de Uruguay, a los recuerdos de Uruguay y a las cosas lindas que pasaron en Uruguay, eso es lo que quiero junto con muchos compañeros que lo están eligiendo".

El precipicio, el derramamiento o el derrumbe

El cantante mexicano no solo busca música, también busca algo que le llene el espíritu. "Estoy buscando más espíritu acá en el sur. Porque se empieza a vaciar el espíritu, se empieza a vaciar cuando uno trae, entrega y canta, y lanza canciones, empiezas a vaciarte y entonces vienen descompensaciones y cosas fuertes".

Dice que la reflexión es parte de la vida del músico. "Por eso a veces los cantantes vivimos pocos años. No sé cuál es el motivo, cuál sea verdaderamente la línea del cantante, pero me intriga y no quisiera ser una estadística así. Quisiera enfrentar al tiempo, así como lo hicieron varios compañeros también que pudieron atravesarlo, pero es difícil atravesarlo como cantante, sinceramente. Ese es el reto de nosotros quizás, da muchísimos regalos ser cantante y también da cierto precipicio. Hay que ver cómo encarar estos años que vienen y adónde vamos".

Castro también habló sobre su vida sentimental. "Siempre estuve acostumbrado a tener pareja y entonces ahora me estoy acostumbrando a no tenerla. Estoy preocupado por esa situación y se empiezan a cerrar las puertas, eso es lo que sucede con el paso del tiempo. Esa es la psicología de nosotros, los que viajamos, los que cantamos, es que se empiezan a cerrar ciertas puertas que te abren el tiempo y que te las cierren, ¿no? Fuerte".

Castro dice que carga con una "herida romántica" desde su adolescencia. Dice que viene "muy derrumbado desde chiquito". También dice que es necesario. "La herida mortal es necesaria. Un cantante tiene que tener una herida mortal y un cantante que no tiene una herida mortal quizá no sea finalmente un buen cantante".

Foto: Leonardo Carreño.

Conferencia de Cristian Castro en Uruguay

Ante la pregunta de cuándo reconoció el "momento bisagra" en su vida, Castro dice que su vida personal ha forjado también su vida profesional. "Mi vida profesional sufre mucho por este conflicto personal, estos golpes personales que he sufrido o que yo mismo me he causado. Mi vida personal ha sido destrucción, autodestrucción, ha sido construcción, triunfo, anhelo, apasionamiento, desbordamiento y malas decisiones, buenas decisiones", reflexiona.

"Soy más personal que profesional y en lo personal hay mucho desastre, porque finalmente no puedo llegar a ser un buen hijo, no puedo llegar a ser un buen padre, no puedo llegar a ser un buen amigo, hay mucho que no puedo llegar a ser en lo personal. Entonces, me conflictúa también lo del trabajo. Obviamente la gente que está muy bien en lo personal quizás es muy buena en el trabajo, ¿verdad? A mí me gusta mi turbulencia, me gustan mucho todos mis errores, mis fallas y mis defectos. No estoy luchando ya contra mi manera de ser, aunque sea promedio y no pueda llegar a ser bueno en esto o aquello. He hecho lo que he podido y he luchado como he podido, con las armas que tengo, y no siempre puedo porque me distraigo y quizás me distraigo en amoríos. Ese ha sido quizá mi problema, que me ha distraído mucho en amoríos, y esa se ha convertido en mi vida: la pareja y amoríos. Tengo todo un derramamiento interno que me parece que es sentimental y es un triunfo pero también es un gran fracaso. Eso me gusta también, no sé si sea poético pero me gusta tener muchos errores. Los tengo aunque trato de no tenerlos".

El desolvido y el amor romántico

En una habitación contigua, Castro recibe a los periodistas para responder algunas preguntas. Allí encuentra a El Observador para hablar sobre su momento profesional y el show que presentará en el Antel Arena.

Te presentás este domingo con este show de grandes éxitos. ¿Cuál fue la canción que te ha generado más satisfacciones?

De las canciones que generan algo muy fuerte, Yo quería quizá es de las que más he sentido que al paso del tiempo se ha ido dimensionando un poco más. Por ejemplo Azul o No podrás son amores que tengo y Lloviendo estrellas me parece que es de las consentidas. Mi vida sin tu amor, volver a amar y por amarte así, son juegos de canciones muy importantes, muy interesantes. Te buscaría es otra canción comprometedora. Así era ella, por ejemplo, es una canción que últimamente me está desgarrando. Las canciones son también como personas, que tienen subidas bajadas de momento y de pronto brilla muchísimo, tienen un momento muy grande y de pronto se esconden y de pronto vuelven a salir. También son un organismo las canciones y he aprendido eso a lo largo del tiempo.

Decías que estabas sintiendo una especie de derramamiento interno, de terremoto y desborde. ¿Cómo se traduce eso en tu música actualmente?

Me gusta mucho siempre estar buscando más respuestas, buscando más dentro de lo que he vivido, más en mis recuerdos, y desolvidando cosas. El desolvido es lo que trato de hacer en este nuevo disco. Y perpetuando también mis nostalgias, creo que es importantísimo el amor romántico y finalmente creo que es lo que más triunfa en la vida y en lo que más se siente en la cima de una existencia es cuando se llega a sentir este triunfo romántico. Quizás sea una idea mía, nada más un elixir que siento yo y mucha gente no lo siente, pero este elixir es importantísimo para todo lo que es el arte. Yo me lanzo hacia lo romántico, me lanzo hacia la mujer como la criatura más específicamente bella y luminosa e inspiradora.

¿Dónde encontrás ese lugar de romanticismo en la sociedad actualmente?

Ahora trato de encontrarlo a donde sea, en una película, en una obra de teatro, en una pintura. Me gusta mucho encontrar algo romántico porque está un poquito más escaso que antes. Cuando encuentro una persona que siento que pudiese tener el don romántico, una virtud romántica, me parece un regalo tremendo ahora que baja la población romántica. Estamos más prácticos todos, las mujeres están más prácticas, me encanta, la sociedad quizá esté más práctica ahora como para también hacer más práctico lo romántico y no dramatizarlo tanto. Quizá pasar la página. Pero me gusta la gente que no pasa la página, me gusta la gente que insiste en lo romántico. Justamente hablaba de una película que se llama As Bestas, que vi en el festival de cine de Punta del Este, fue la primera película la que inauguró. Te la recomiendo mucho para que veas una actitud romántica. Finalmente tenemos una mujer luchando por un hombre. Y claro, debería ser al revés, todo mundo decimos eso: el hombre tiene que luchar por la mujer. Pero me gusta mucho que en esta película la mujer realmente está haciendo una lucha por su pareja, lucha por el hombre. Una lucha muy muy ardua, muy fuerte. Y me gustó mucho ver a esta mujer que mantiene su amor firme por su pareja. Creo que nunca he sentido más el poder de una mujer que cuando lucha por una pareja. Eso me gustó muchísimo. Y por eso confirmo la idea de que, de que mientras más se lucha por eso, creo que más brilla la persona.

¿Dónde encontrás la inspiración musical en Uruguay y cómo fue ese encuentro con Ruben Rada del que salió un candombe?

Me lo pude encontrar en Buquebús, me hubiese gustado que fuese en un café muy arrabalero pero fue un encuentro en Buquebús. Lo pude encontrar de suerte, entonces hablábamos y mi manager es uruguayo, de San Carlos, él me contagia mucho de Uruguay, conoce bien a Rada y le explicamos que queríamos algo muy uruguayo, pero también romántico, algo lindo que fuera mi primer canción a ustedes. Yo también les estoy componiendo una canción. Ya van a tener buenos regalitos de composiciones de parte de Rada y míos, se los merecen, se merecen todo lo que se pueda regalarles porque creo que la tierra acá es muy grata y hay que devolver eso.