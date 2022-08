Cristian Castro se mudó a Uruguay: "estoy viviendo en Punta del Este"

El cantante mexicano Cristian Castro se sumó a la lista de celebridades de la región que han optado por establecerse en Uruguay. Esa lista, que tiene entre sus filas a Susana Giménez o a Ricardo Darín, incorporó ahora al cantante, que hasta hace poco tiempo vivía en Buenos Aires.

Si bien sus idas y vueltas a Argentina se siguen desarrollando, ya que Castro forma parte del gigantesco jurado de Canta conmigo ahora, el programa de talentos que conduce Marcelo Tinelli.

Pero su residencia está en Punta del Este, tal como confesó al programa Nuestra Tarde, del canal argentino TN. "Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este", confirmó.

"Los invito cuando quieran a un asadito. Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos", continuó Castro.

“Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido con Argentina, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar", agregó el cantante, que ya en la década de 1990 había decidido abandonar México por la misma razón.