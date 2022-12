Cristiano Ronaldo entrenó en las instalaciones de Real Madrid, ¿pega la vuelta?

El astro portugués Cristiano Ronaldo se ejercitó este miércoles en las instalaciones de la ciudad deportiva de Real Madrid en Valdebebas.

El internacional portugués se encuentra pasando unos días en Madrid y pidió al presidente de Real, Florentino Pérez, entrenar en las instalaciones del club merengue, según la misma fuente.

Cristiano Ronaldo, acompañado por su hijo mayor, entrenó un campo anexo de la ciudad deportiva, sin interferir en el entrenamiento que llevó a cabo la plantilla blanca este miércoles.

El presidente Pérez le transmitió que puede utilizar las instalaciones merengues cuanto quiera, pero, según la prensa española, no se contempla un regreso a Real Madrid del delantero que se encuentra sin equipo.

Según Marca "no hay opción de regreso". Según As su regreso no será "permanente" y además informó: "No está claro durante cuántos días alargará su estancia en Madrid el portugués, aunque no es la primera vez que viene a la capital de España". Relevo, que fue el medio que publicó primero la información, expresó que en el pasado verano europeo, Cristiano quiso regresar a Real Madrid pero que el club no tuvo interés en ficharlo. También da cuenta que este pasaje del portugués por la Casa Blanca es meramente temporal.

Con Real Madrid, Cristiano lo ganó todo

Manchester United anunció el 22 de noviembre pasado que Cristiano Ronaldo dejaba el club inglés "de común acuerdo, con efecto inmediato".

El cinco veces Balón de Oro se encontraba entonces en el Mundial de Qatar, del que salió el 10 de diciembre después de que Marruecos eliminara a Portugal en cuartos del final del torneo (1-0).

Eliminado del Mundial y sin equipo, queda por ver hacia donde encamina sus pasos el astro luso.

Durante la cita en Qatar surgieron informaciones que apuntaban hacia Al Nassr de Arabia Saudita, pero el propio Cristiano Ronaldo se encargó después de desmentir la noticia.