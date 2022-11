Cristiano Ronaldo rescindió su contrato con Manchester United

Cristiano Ronaldo rescindió su contrato con el Manchester United de mutuo acuerdo tras un mes en el que tuvo declaraciones fuertes contra el club y su actual técnico, Erik Ten Haag.

"Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de dos etapas en Old Trafford", escribió el club inglés en su cuenta de Twitter.

En un reportaje para Talk Tv Ronaldo acusó a sus compañeros de equipo de tener "falta de empatía" luego del fallecimiento de uno de sus hijos mellizos que esperaba para abril con su pareja Georgina Rodríguez. También apuntó contra Ralph Ragnick, anterior entrenador del United, al que aseguró que desconocía.

“No tengo respeto por él porque él no tiene respeto por mí. Si no me respetas, nunca te voy a respetar", dijo después sobre Erik Ten Hag.

El futbolista también había asegurado que el Manchester "no evolucionó" desde el final de su primer pasaje con el club, que comenzó en 2003 y culminó en 2009: "Está igual, no cambió, el progreso ha sido cero".

Ronaldo tenía contrato hasta junio de 2023 con el club y ahora deberá buscar un nuevo club luego de que finalice el Mundial de Qatar 2022 que está disputando con Portugal.