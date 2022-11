Cristiano Ronaldo reveló que guarda las cenizas de su hijo fallecido: "Fue el peor momento de mi vida"

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo dijo que la muerte al nacer de su hijo Ángel fue el peor momento de su vida y aseguró que le sirvió para ver la vida "desde otra perspectiva".

"Probablemente es el peor momento de mi vida desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo piensas que todo va a ser normal y cuando no lo es es difícil. Es difícil entender por qué nos pasó", lamentó el jugador en su entrevista con Piers Morgan para TalkTv, cuya primera parte fue difundida este miércoles.

Además, relató que mantiene las cenizas de su hijo en una "pequeña iglesia" que montó en su casa. "Las cenizas están conmigo, como mi papá, están aquí en la casa. Es algo que quiero conservar por el resto de mi vida y no tirarlo al océano o al mar", explicó.

La entrevista de 90 minutos generó expectativa luego de que se difundiera una parte en la que criticó al Manchester United y a sus últimos dos técnicos, el alemán Ralph Ragnick y el holandés Erik Ten Hag. El portugués aseguró sentirse "traicionado" por el club, que cree lo transformó en la "oveja negra" del plantel.

También lamentó la respuesta de la institución al faltar a la pretemporada del equipo por el fallecimiento de su hijo y la "falta de empatía" del plantel ante la situación.

Georgina Rodríguez, pareja de Ronaldo, parió a los mellizos Ángel y Bella en abril. Sin embargo, Ángel murió en el parto y Bella sobrevivió. "No sabes si lloras o si sonríes, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer (...). Tengo que sostener que tenemos al menos a Bella, una muere y otra sobrevive pero es difícil de explicar", dijo el portugués

El futbolista de 37 años, que se prepara para disputar la Copa Mundial de Qatar 2022 con Portugal –que enfrentará a Uruguay el 28 de noviembre–, relató cómo le contó a sus hijos sobre el fallecimiento de su hermano: "Tuve una conversación con Cristiano Junior ese día, porque tiene 12 años, sabe, entiende todo, y tuve una linda conversación con él. Lloramos juntos en su habitación y le explicamos. Los otros al principio, en la mesa, los niños empiezan a decir 'mamá, ¿dónde está el otro bebé?' Y después de una semana digo, 'seamos francos y seamos honestos con los niños, digamos que Ángel se fue al cielo'".

"Los niños siempre entienden, a veces dicen 'papi, esto lo hice por Ángel' y señalan para el cielo", continuó Ronaldo, quien agregó que la experiencia lo ha vuelto "cada vez más padre" y "más amigo" de sus hijos.

También valoró a su pareja, a quien definió como una mujer "madura" que lo ayudó a mantener la "estabilidad" para continuar con su temporada en el Manchester United luego del suceso trágico. "Georgina me dijo 've a jugar, olvida esta situación'", destacó.

Además, Cristiano agradeció la respuesta del pueblo británico a su tragedia familiar: "Nunca esperé algo así. Nunca. Ahora tengo la oportunidad de decirle a la comunidad inglesa, muchas gracias por todo. Recibí una carta de la familia real también y me sorprendió mucho. Por eso digo que respeto mucho a la comunidad inglesa, a los ingleses, porque han sido muy amables conmigo".