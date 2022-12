El críptico mensaje de Cristiano Ronaldo: "Que el tiempo sea buen consejero y cada uno saque sus conclusiones"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo publicó en su cuenta de Instagram (@cristiano) un mensaje tras la dolorosa eliminación que sufrió su selección a manos de Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

El ex Manchester United, de 37 años, expresó que ganar un Mundial era el mayor sueño de su carrera futbolística, dejó en claro que luchó con dedicación por ese sueño, se mostró cauteloso al decir que "no vale la pena reaccionar en caliente" y no anunció ninguna decisión de cara a futuro: "Ahora toca que el tiempo sea un buen consejero" y sobre el final dejó un críptico mensaje: "que cada uno saque sus propias conclusiones".

La decisión del entrenador Fernando Santos de sacarlo para el partido ante Suiza dándole la titularidad al joven Gonçalo Ramos generó una gran polémica mundial.

El DT mantuvo ese cambio para jugar contra Marruecos. Cuando CR7 entró no pudo dar vuelta el marcador.

El dolor de CR7 ante Marruecos

"Ganar una Copa del Mundo para Portugal fue el sueño más grande y ambicioso de mi carrera. Afortunadamente, gané muchos títulos de dimensión internacional, incluso con Portugal, pero poner el nombre de nuestro país en el nivel más alto del mundo era mi mayor sueño.

Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo. Nunca le di vuelta la cara a la lucha y nunca renuncié a ese sueño.

El mensaje de CR7 en portugués

Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante. Siempre fui una persona más luchando por el objetivo de todos y nunca le daría la espalda a mis compañeros y a mi país.

Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal. Gracias Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca que el tiempo sea un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones".

Cristiano tuvo la última chance, se la sacó Bono

El durísimo mensaje de Georgina Rodríguez

La hispano-argentina, Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo publicó el sábado, tras la derrota de Portugal, un durísimo comentario contra el entrenador Fernando Santos.

"Hoy tu amigo y entrenador decidió mal" escribió Rodríguez.

"Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece", agregó en un mensaje profundamente crítico con el DT.

El mensaje de Georgina