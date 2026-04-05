El golazo de cabeza de Lucas Villalba, el primero que hizo desde su llegada a Botafogo y que sirvió para dar vuelta el clásico ante Vasco Da Gama; mirá el video

El extremo uruguayo Lucas Villalba convirtió su primer gol desde que defiende su nueva camiseta, la de Botafogo, este sábado a la noche en el triunfo de atrás en el clásico a Vasco Da Gama jugando como visitante en Sao Januario por el Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao.

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El exfutbolista de Nacional, entre otros, alternaba en el equipo y jugaba más como suplente que como titular.

Hasta ahora, su mejor actuación fue cuando a principios de marzo jugó como titular en un conjunto alternativo de Botafogo y brindó una asistencia y ganó la Copa Rio ante Bangú.

Esa noche celebraron con la victoria por 3-1 y se llevaron la Copa Río, el primer trofeo que levanta el uruguayo desde su arribó a tierras brasileñas.

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La Copa Río es un torneo organizado desde 1982 por la Federación de Fútbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) como parte complementaria del Campeonato Carioca.

Actualmente, funciona como una competición secundaria para los equipos que quedaron entre el quinto y octavo puesto tras la fase inicial, jugando eliminatorias directas, y de esta manera, Botafogo se quedó con el trofeo.

Villalba dio vuelta el clásico para Botafogo

Vasco Da Gama jugó como local el clásico ante Botafogo en San Januario con José Luis "Pumita" Rodríguez como titular.

El uruguayo brindó la asistencia para el 1-0 transitorio para los vascaínos a los 61 minutos, con gol anotado por David.

Pero a los 60' ingresó Lucas Villalba en Botafogo y de cabeza estampó el 1-1 para que comenzara el repunte del equipo y del resultado.

Y, finalmente, a los 79', Martins estampó el 2-1 para la victoria clásica carioca.