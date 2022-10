Cristiano Ronaldo se expresó luego que lo dejaran afuera del plantel ante Chelsea

El delantero de Manchester United y la selección de Portugal Cristiano Ronaldo publicó una carta en sus redes sociales reivindicando el respeto con el que siempre se comportó en el fútbol y reconoció que en "el calor del momento" no adoptó la mejor actitud en el partido del miércoles contra Tottenham en el que se fue derecho a vestuarios tras ser sustituido al final del juego.

En medio de una tensa relación con el entrenador holandés Erik Ten Hag desde su llegada al club, Cristiano Ronaldo fue dejado afuera de la convocatoria para el partido de este sábado ante Chelsea.

Esto escribió el máximo goleador de la historia del fútbol en sus redes: "Como siempre hice a lo largo de mi carrera, intento vivir y jugar respetuosamente con mis compañeros, mis rivales y mis entrenadores. Esto no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido en los últimos 20 años jugando en la élite del fútbol y el respeto siempre ha jugado un rol muy importante en el proceso de mi toma de decisiones.

Empecé muy joven, los mayores y más experientes jugadores siempre fueron muy importantes para mí. Por entonces y ahora, siempre traté de ser un ejemplo para los más jóvenes que crecieron en todos los equipos que he representado. Desafortunadamente eso no es siempre posible y a veces el calor del momento no saca lo mejor de nosotros.

Ahora solo siento que tengo que trabajar duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y en estar pronto para todo en el próximo encuentro que me toque jugar. Rendirme ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es Manchester United y unidos debemos seguir. Pronto estaremos juntos de nuevo".