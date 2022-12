Cristina Kirchner no será "candidata a nada" en 2023 y su nombre no estará "en ninguna boleta"

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) aseguró que no será "candidata a nada" en las elecciones nacionales de 2023, luego de que la justicia la condenara a seis años de prisión y la inhabilitara de forma perpetua a ejercer cargos públicos por un delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en una causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

"No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma a la que volví el 10 de diciembre de 2015 y la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero", aseguró la expresidenta en su declaración tras el fallo del Tribunal Oral Federal 2, que brindó a través de YouTube.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una presidenta a que la maltraten con una candidata condenada, con inhabilitación perpetua, con administración fraudulenta por el Estado", agregó CFK.

La decisión del tribunal, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, se hizo pública este martes por la tarde a través de una videoconferencia de los magistrados. Junto a Cristina hay otras personas condenadas por la causa conocida como "Vialidad", que investigó las irregularidades en las obras públicas de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Tras varios años de discusión en los juzgados, Kirchner recibió la pena de seis años de prisión, algo que no se ejecutará por los fueros que tiene la dirigente argentina como vicepresidenta. Además, la condena todavía no está firme –queda un largo trecho judicial por recorrer– y para el momento en el que suceda Kirchner podría ampararse en la prisión domiciliaria por su edad (69 años, próxima a cumplir 70 en febrero).

A pesar de la condena, la vicepresidenta fue absuelta por el delito de asociación ilícita –acusación que habían hecho los fiscales cuando pidieron 12 años de prisión–.

En el mensaje que dirigió a la población tras conocer el veredicto, CFK calificó a los jueces de "Estado paralelo y mafia judicial", y dijo que su condena "ya estaba escrita".

"Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes del presupuesto, porque lo curioso es que el delito lo cometí por la sanción de leyes", continuó la exmandataria.

Para la vicepresidenta su condena fue por los cuatro gobiernos ganados con "el apellido Kirchner": "Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Por esto me están condenando. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran".