Criticaron a Ricardo Darín por su nueva ciudadanía uruguaya y el actor respondió

A partir de una serie de videos difundidos por el programa El Show del Regreso, en las últimos días trascendió que el actor argentino Ricardo Darín viajó a Uruguay para obtener la ciudadanía uruguaya.

"Yo vine de Uruguay, acabo de bajar del Buquebús. No fui a filmar ninguna película. Fui a visitar y a sacarme los documentos. Ya tengo el documento definitivo, ahora cada tres años lo tengo que renovar", dijo el intérprete.

"Lo único que me falta es el termo abajo del brazo y el mate. Estoy muy contento de que Uruguay haya entrado al mundial porque estuvimos cortando clavos en un momento", agregó.

El protagonista de El secreto de sus ojos y Nueve Reinas es un habitué del balneario esteño de José Ignacio, y por eso la noticia no generó tanta sorpresa. Sin embargo, Darín debió defenderse a través de sus redes sociales de algunos usuarios que criticaron su decisión.

"Perdón por la molestia, solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en Mi País, como lo hago desde hace 50 AÑOS. Odiadores a dormir, es tarde", escribió Darín. El mensaje enseguida tuvo múltiples respuestas y miles de me gusta y retuits.