Crónica de un edificio en llamas: el incendio desde el relato de sus habitantes

"Miramos por la ventana y dijimos: 'este humo no puede ser'. 'Este humo no es el de la Amazonia'. Y bueno, ahí vimos toda la desgracia", afirma Rosario Hernández, una de las habitantes de la torre C de las Torres del Puerto, sobre el momento en el que se dio cuenta de que lo que ardía no era la selva brasileña sino el séptimo piso del edificio contiguo (torre B). Ahora lo cuenta con tranquilidad, parada a unos metros de la esquina de Luis Alberto Herrera y rambla Armenia, esperando que los bomberos vuelvan a habilitar el acceso tras la evacuación.

Ese humo "muy denso, muy negro" alertó a Hernández que, al mirar por la ventana, percibió el incendio en sus inicios. "Enseguida empezamos a sentir las explosiones de los vidrios y bueno, fue muy rápido. Fuimos avisando a los vecinos que bajaran igual aunque era una torre separada. Cuando llegamos abajo fue impresionante ver como tomó dimensión el humo negro y las llamas. La verdad es que hubo muchos nervios pero hay que rescatar que no hubo daño de personas", dice ahora, aliviada.

Tras una hora y media de tareas los bomberos lograron extinguir el fuego. Las pérdidas en el apartamento incendiado fueron totales. Los bomberos llegaron al lugar rápido pero no contaban con la suficiente fuerza para alcanzar a extinguir el fuego, por lo que debieron esperar al camión cisterna que provee agua.

Leandro Palomeque, director de Bomberos, explicó que por efecto del humo y la temperatura el incendio se propagó a tres pisos más arriba. "Se tomó la decisión en algun caso de no evacuar a alguna persona mayor y dejarla en zona de refugio acompañada por personal de bomberos porque era más riesgoso evacuarlas".

Palomeque dijo que aún no estaba confirmado qué provocó el fuego. Según publicó en Twitter el periodista de Océano FM Nicolás Delgado, el propietario del apartamento donde se inició el fuego contó que su esposa pudo salir ilesa y que le dijo que un incienso cayó sobre un colchón, lo que inició el incendio.

La propietaria del apartamento donde el incendio tuvo origen fue trasladada por emergencia móvil por un cuadro de intoxicación. Un trabajador del edificio indicó que funcionó el sistema de alarma pero que no se activaron las llaves de agua. El fuego llegó a alcanzar el noveno piso de la torre B.

Álvaro Vaccaro sí vive en la torre incendiada (en el tercer piso) pero, al momento de las llamas, no estaba en su casa. Sí estaban su hijo (20 años), su empleada doméstica y su perra. "Desde Ciudad Vieja nos vinimos para acá expreso y cuando vi esto me asusté. Venía por la rambla y veía las llamaradas y dije, bueno... Es que a esa altura pensás cualquier cosa. Veía que los bomberos no llegaban y después, cuando llegaron, no desplegaban las mangueras, no veía salir una gota de agua. Entonces ahí pensaba cualquier cosa, tenía miedo del derrumbe", relata a El Observador.

Vaccaro no sabía como estaba su hijo, no tenía comunicación con él. Pero cuando llegó se enteró que había orden de evacuación y que el joven estaba afuera, a salvo. "Fue una locura", resume.

Alicia Magariños, lo vivió junto a su esposo desde el otro edificio paralelo, la torre A. "Vimos el humo a todo vapor, nos levantamos y agarramos los documentos y empezamos a bajar siete pisos con dificultades", cuenta. Para ella fue "un señor incendio" y lo argumenta señalando que los balcones de los apartamentos afectados están derretidos.

Francesca Radice, de la torre C, estaba en su clase del liceo cuando una amiga le avisó del incendio. Enseguida llamó a su madre e intentó ver cómo estaba todo. Sandra Vázquez, su madre, también estaba asustada. "Es que te llaman y te dicen: 'se incendió tu torre', ¿entendés? Y ahí abrís el celular y ves que todo el mundo te manda las peores fotos. Es una situación fea, fea", cuenta.

De todas formas, entre las lágrimas y el humo, Vázquez destaca la solidaridad que notó tras las llamas. El "¿estás bien?" o "¿necesitás algo? lo vio aun desde aquellos vecinos que conoce "de 'hola' y nada más".