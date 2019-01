Cruce de Salas con Chavo Díaz: “¡Ándate la mierda! Me saludai porque ganai”

Colo Colo lo ganaba cómodo. El 2 a 0 no hacía presagiar la reacción de su rival. Sin embargo, de manera increíble, Everton se lo dio vuelta. Y estallaron las críticas en el Indio.

El técnico albo, Mario Salas, quedó muy molesto y descargó su bronca camino a los vestuarios contra el uruguayo Gustavo Díaz, conductor de Everton.

“¡Ándate a la mierda. Me saludái porque ganái huevón, oh. Ándate a la mierda. Salúdame antes si querís. ¡Pelotudo! Después nos encontramos”, le disparó Salas a un Díaz sorprendido por la actitud.

El Chavo, extécnico de Nacional, Defensor Sporting y River Plate, atinó a abrir los brazos y gritarle: “Hey”, como no entendiendo la situación. Como el chileno se retiró a pasó rápido, Díaz respondió al desafío: “Cuando quieras”.

El técnico de Colo Colo acusó que Díaz no lo saludó antes del inicio del compromiso y después lo hizo tras el triunfo. Salas lo tomó como una burla.

Después del partido, Díaz declaró a los medios: “El que se equivocó soy yo. Respeto la jerarquía de Mario. Hay que tener empatía. A mí me tocó estar en un equipo grande y Mario es un campeón. Me acerqué para eso y le erré en el momento. A veces hay momentos que son calientes, pero esto es la preparación, no tengo duda que Mario va a encauzar el equipo, va a intentar hacer lo que ha hecho en Chile y en Perú, y lo va a hacer muy bien. Nada para reprochar. Simplemente son momentos y esta vez me equivoqué yo. Es un excelente entrenador y no tengo dudas que lo va a hacer muy bien con Colo Colo”, según reveló el sitio CDF.