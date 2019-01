Fabián Coito denunció provocaciones de los venezolanos

El técnico de la selección sub 20 de Uruguay, Fabián Coito, reveló que pidió a sus dirigidos no entrar en las provocaciones de los jugadores venezolanos en el partido que igualaron 1 a 1 por la primera fecha de la ronda final del Sudamericano de la categoría que se disputa en Chile.

Coito expresó que los partidos con Venezuela se hacen particularmente duros y, sin mencionarlo, le apuntó al estilo de conducción de su técnico Rafael Dudamel.

El conductor de los juveniles celestes fue consultado en la conferencia sobre el marco en que se están jugando los encuentros con los venezolanos, a lo que respondió: “Hay de todo un poco. El punto más importante es el crecimiento de las selecciones de Venezuela. Lo que pasa que se hace un partido entreverado, lo sabe todo el mundo pero nadie lo controla, hay provocación, simulación y bueno, está bien, son estilos, para eso están los árbitros, para encausar y controlar, pero resulta que salimos con más tarjetas amarillas nosotros y no creo que hayamos sido los generadores de ninguna situación. Pero es parte del juego y cada uno con su estilo, en definitiva, el tiempo dice quién está en lo cierto”.

Coito agregó: “Igualmente nosotros seguimos creyendo en la forma nuestra de preparar, de no entreverarnos, de no distorsionarnos, a veces los chiquilines en la formación tienen algunos desequilibrios emocionales, pero no es una queja. Cada uno con su estilo y es respetable la forma en que cada uno encara la forma de formar a los futbolistas juveniles”.

El técnico celeste dijo que habló con sus jugadores en el entretiempo: “Hablamos de que no podíamos caer en la provocación, era algo que ya sabíamos que iba a suceder, volvimos a la calma, a ordenarnos, distribuimos de otra manera y comenzamos a tener el control del segundo tiempo, pero no pudimos concretar el triunfo”.

Un periodista venezolano le preguntó qué concepto le merece la selección de Venezuela: “Yo ya conozco el estilo, en todo sentido, cómo se manejan, ya tenemos historia y prefiero no hablar”.

Y habló de la charla que tuvo con la terna chilena al finalizar el partido con Dudamel como testigo.

“¿Qué puedo decir si lo habrán visto todos? Resulta que terminamos con más amarillas nosotros cuando somos los que intentamos jugar, pero esto es una historia que viene repetida, yo no soy el encargado de hablarlo. No le achaco el resultado al arbitraje, pero sí a controlar el partido, a encausarlo por los carriles de fútbol de un partido de juveniles, pero bueno cada uno con su estilo y los resultados se ven cuando estos futbolistas concretan en primera división que en definitiva es el gran objetivo, porque esto es un resultado que queda no más para la anécdota”.