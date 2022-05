¿Cuáles son los empleos mejor pagados de Uruguay?

En Uruguay el salario mínimo es de $ 19.364, pero la remuneración promedio del sector privado formal ronda los $ 42.360. Y en rubros donde hay alta demanda y baja cantidad de talento, el precio sigue subiendo. Esta realidad en el mercado impacta directamente en las expectativas salariales de los profesionales.

Las posiciones en el rubro Tecnología de la Información y la Comunicación (TICs) son las más demandadas dentro del mercado local según el director de Randstad en Uruguay, Juan Pablo Lara. Esto es así porque la tecnología además de ser un rubro en sí con sus actividades específicas, es transversal a otros sectores tales como finanzas y salud, entre otras. A su vez, si bien hay mucha oportunidad de trabajo, hay pocos empleados: “El talento calificado no solo es un bien escaso en Uruguay sino en todo el mundo, lo que genera un aumento salarial basado en la competencia por adquisición de talento y/o habilidades”, explicó Lara.

Tanto es así que el salario base de un programador junior es de $ 50.000 en Uruguay. Y los mejores salarios en tecnología pagan entre US$ 4.500 y US$ 10.300, según la consultora de recursos humanos Adecco. Específicamente, se divide de la siguiente forma: gerente de Infraestructura desde US$ 4.500 hasta US$ 5.500, gerente Sistemas desde US$ 5.000 hasta US$ 8.500, gerente de eCommerce desde US$ 7.000 hasta US$ 8.500 y gerente de Desarrollo desde US$ 9.000 hasta US$ 10.300.

El sector salud y farmacia también está en vías de crecimiento. Randstad percibió que en lo que va del año el rubro de la salud generó nuevos puestos de trabajo de manera sostenida, y estima que seguirán siendo muy demandados los profesionales de las diferentes especializaciones asociadas a la atención en clínicas. Asimismo, estudió que los laboratorios continúan con demanda sostenida de profesionales tanto para posiciones de back-office como para aquellas en el área de producción, seguridad, logística y calidad en sus plantas.

Además, apareció la demanda de nuevos puestos de trabajo en entidades dedicadas a la investigación y a la realización de ensayos clínicos, donde se destaca la demanda de profesionales graduados en farmacia, química, ciencias biológicas y medicina, entre otros.

Según Adecco, el trabajo mejor pago en farmacéuticas y laboratorios es el de gerente Comercial. El sueldo va desde US$ 5.700 hasta US$ 7.500. En salud, los salarios generales van desde US$ 1.500 hasta US$ 10.000.

Los perfiles operarios asociados a empresas de logística y consumo masivo también son altamente demandados en el mercado. Grandes, medianas y pequeñas empresas solicitan día a día profesionales calificados para cubrir diversas posiciones en los centros de distribución y almacenamiento de productos y generan nuevos puestos de trabajo en áreas vinculadas a la clasificación y armado de pedidos.

Adecco encontró que dentro del área de logística y abastecimiento los empleos mejores pagos son los de gerente de Comercio Exterior con sueldos entre US$ 4.300 y US$ 6.000, gerente de Operaciones con haberes de entre US$ 7.000 y US$ 11.000, mientras que el gerente de Supply Chain percibe entre US$ 9.000 y US$ 11.000.

Por último, el impulso de la actividad de los diferentes sectores de la cadena de valor de la construcción en el país permiten proyectar un sostenido crecimiento en la demanda de nuevos puestos de trabajo a nivel nacional de esta industria. Según Lara, a diario se crean nuevas búsquedas de perfiles con experiencia en operaciones en obras de mediana y gran envergadura. Asimismo, y acompañando la tendencia hacia el desarrollo de proyectos sustentables, cada vez son más buscados los perfiles especializados en medio ambiente.

La investigación de Adecco mostró que en el sector de la ingeniería, el ingeniero senior tiene un salario de entre US$ 2.800 y US$ 4.500, y el gerente de planta de entre US$ 5.000 y US$ 6.500.

“Es importante destacar que en especial en estos perfiles donde hay escasez de talento en el mercado, las empresas a la hora de armar las propuestas de compensaciones no solo consideran los salarios, sino que diseñan un esquema de beneficios atractivos y flexibilidad laboral para captar a dichos talentos”, sostuvo Lara.

Retención del talento

Con los nuevos perfiles que están pujando en el mercado de trabajo, también hay una transformación en la actividad empresarial y en la retención de los talentos que están empleados. “Si no consiguen lo que buscan, la tolerancia es muy baja”, afirmó Lara.

Los factores claves que las empresas deben considerar para atraer y retener talento además del dinero son varios, pero hay dos que destacan.

Por un lado, la autorización del trabajo híbrido. Luego de atravesar la emergencia sanitaria, y tras haber estado varios meses trabajando de forma remota, los empleados consideran al trabajo híbrido como un factor clave. Ya no es factible proponer espacios rígidos de trabajos basados en la presencialidad.

Por otro lado, el equilibrio entre la vida privada y la profesional. En este sentido, el paso de la pandemia también implicó una mayor claridad para los trabajadores respecto de sus objetivos personales y profesionales. Frente a una incipiente recuperación del mercado laboral, esta mayor claridad está impulsando a muchos trabajadores a reconsiderar lo que quieren de sus vidas y sus carreras, lo que deriva en una mayor disposición al cambio. Otros de los factores que inciden en la permanencia en el puesto son la seguridad y el ambiente laboral.